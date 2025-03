Rathausumbau Gutenacker: Gut investiertes Geld?

Am kommenden Freitag, 14. März, ist es so weit, dann soll der Gemeinderat in Gutenacker über einzelne Bauleistungen für den Um- und Anbau des Rathauses entscheiden. Bereits am 11. Oktober vergangenen Jahres hatte der Rat mit einer Grundsatzentscheidung grünes Licht für die 649.000 Euro teure Maßnahme gegeben. Damit scheint eine Diskussion, die das Dorf seit 2008 beschäftigt, ihrem Abschluss entgegenzusteuern. Kritik an der aus seiner Sicht mangelnden Beteiligung der Öffentlichkeit übt jedoch Jürgen Maxeiner (68).

„Mir geht es darum, der Bevölkerung außerhalb der spärlichen Berichterstattung in den Gemeinderatsprotokollen die Situation mitsamt der finanziellen Rahmenbedingungen darzulegen.“

Jürgen Maxeiner erläutert die Gründe für sein öffentliches Auftreten in Sachen Rathausumbau.

Rund 30 Jahre lang war Maxeiner im Gemeinderat aktiv, von 2002 bis 2009 war er außerdem Ortsbürgermeister. Bei der jüngsten Kommunalwahl kandidierte er erneut für das Bürgermeisteramt, verfehlte aber die erforderliche Mehrheit. „Das ist okay“, akzeptiert Maxeiner den Wahlausgang. Warum tritt er aber nun in Sachen Rathaus an die Öffentlichkeit? „Mir geht es darum, der Bevölkerung außerhalb der spärlichen Berichterstattung in den Gemeinderatsprotokollen die Situation mitsamt der finanziellen Rahmenbedingungen darzulegen.“ Denn bei einer „gefühlten“ Nutzung des Gebäudes von etwa 20 Mal pro Jahr, inklusive zehn Ratssitzungen, scheint hier „ein großes finanzielles Missverhältnis“ vorzuliegen, argumentiert Maxeiner. Daher sollte die Öffentlichkeit noch einmal umfassend informiert werden, um sich vielleicht im Rahmen eines weiteren Bürgerbegehrens entweder für den Ratsbeschluss oder für eine wohl kostengünstigere Alternativlösung zu entscheiden.

Denn 2016 hatte es bereits ein Bürgerbegehren gegeben. Damals hatten die Teilnehmer mehrheitlich gegen einen früheren Beschluss des Gemeinderats gestimmt, als Ersatz für das Rathaus einen Anbau an der Sporthalle zu errichten und das alte Gebäude zu verkaufen. Der Entscheid ist nun rund neun Jahre her und rechtlich nicht mehr bindend, daher sei angesichts der hohen Kosten noch einmal die Zeit für eine öffentliche Diskussion gekommen, so Maxeiner.

Keine Bürgerinformationsveranstaltung geplant

Jenseits der bei der Verwaltung und im Internet einsehbaren wenigen Unterlagen scheint das Informationsangebot zum geplanten Rathausumbau beschränkt zu sein. Derzeit sei auch keine Bürgerinformationsveranstaltung geplant, bestätigt Markus Würmlin, Leiter der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Aar-Einrich. Und es existiere auch keine zusätzliche Projektzusammenfassung oder Präsentation, so der Amtsleiter weiter. Wer also nicht bei den Ratssitzungen war oder das persönliche Gespräch mit Bürgermeister Udo Meister oder Ratsmitgliedern gesucht hat, weiß vergleichsweise wenig über das Vorhaben.

i Der eingeschossige Anbau (Foto links unten) soll im Rahmen des Umbaus teilweise abgerissen werden. Johannes Koenig

Was ist aber nun konkret geplant? Wer an der Ringstraße vor dem Rathaus steht, sieht zwei Gebäudeteile: einen flachen einstöckigen Anbau und den sich daran anschließenden Altbau mit Obergeschoss und Dachstuhl. Nun soll ein Teil des Anbaus abgerissen werden. Geplant ist, dadurch den Gemeindesaal von derzeit 53 auf etwa 76 Quadratmeter zu erweitern. Außerdem soll dort der Eingangsbereich mit Windfang und Garderobe entstehen.

Im Erdgeschoss des Altbaus wiederum sollen die erforderlichen WC-Anlagen, Küche und Flur errichtet werden. Das Obergeschoss mit Bürgermeisterzimmer und Archiv bleibt unverändert. Auch die Elektrik des Gebäudes wird erneuert. Über eine Sanierung des Daches soll der Ortsgemeinderat separat abstimmen. Eine Sanierung der ebenfalls in die Jahre gekommenen Außenfassade ist bisher jedoch nicht vorgesehen.

Fördermittel in Höhe von 246.000 Euro

„Die Baugenehmigung liegt seit dem 19. April 2023 vor“, erklärt der Bauamtsleiter noch. Die Ausschreibung der ersten Gewerke wird wohl jetzt am Freitag erfolgen. Bei der Antragsstellung auf Förderung aus dem Investitionsstock des Landes lag die Kostenschätzung noch bei 609.000 Euro. Inzwischen wurden 246.000 Euro an Fördermitteln genehmigt.

Jedoch sind die Kosten, wie bereits erwähnt, auf 649.000 Euro gestiegen. „Wobei einzelne Marktabfragen eine Reduzierung dieser Schätzkosten zumindest möglich erscheinen lassen“, macht Markus Würmlin etwas Hoffnung. „Im aktuellen Haushalt für das Jahr 2025 wurden dafür keine Mittel veranschlagt, jedoch stehen noch ,Reste’ in Höhe von 348.800 Euro zur Verfügung.“

i Eine Alternative zum beschlossenen Rathausumbau wäre ein Anbau an der Sporthalle. Dagegen hatte sich allerdings eine Mehrheit im Rahmen eines Bürgerentscheids im Jahr 2016 ausgesprochen. Johannes Koenig

Und was ist mit dem möglichen Anbau an der Sporthalle, wäre das nicht ein gangbarer Weg? Nachdem der Gemeinderat am 11. Oktober den Grundsatzbeschluss für den Rathausumbau gefasst hat, werden keine Alternativen mehr geprüft, so die Verwaltung. „Auch war es im Rahmen der Dorferneuerung der klare Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, das Rathaus in der Mitte des Dorfes zu erhalten.“

Hinzu kommt, dass das Gelände zwischen Friedhofsgebäude und Sporthalle der Verbandsgemeinde überlassen wurde, um dort ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. Sowohl für den Neubau als auch den Rathausumbau wurden schon diverse Planungen durchgeführt. Im Fall einer Rückkehr zum Sporthallenprojekt würden Verbands- und Ortsgemeinde auf den Planungskosten sitzen bleiben. Den ausführlichen Antworten der Verwaltung rund um die Pläne zum Rathausumbau schließt sich auch Ortsbürgermeister Udo Meister an: „E s gibt keine Ergänzungen vonseiten der Ortsgemeinde Gutenacker“, erklärt er noch auf Anfrage.