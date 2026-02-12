Fastnacht kommt in heiße Phase Rathaussturm in Kaub: Schlips weg, Schlüssel auch Mira Zwick 12.02.2026, 15:00 Uhr

i „Bernd, jetzt geht’s dir an den Kragen, jetzt haben die Frauen bis nach Fastnacht das Sagen“, ließ die zweitoberste Möhn Annedore Rossler mit einem teuflischen Grinsen um die Lippen keinen Zweifel daran, wer die nächsten Tage in Kaub das Sagen hat. Schnippschnapp - war die Krawatte des Kauber Stadtbürgermeisters Bernd Vogt ab. Mira Zwick

Jecke Machtübernahme im Kauber Rathaus: An Weiberfastnacht übernehmen die Frauen das Kommando und schneiden dem Bürgermeister die Krawatte ab. Und auch der närrische Nachwuchs entert das Rathaus. Ein stimmungsvoller Auftakt in die fünfte Jahreszeit.

Die Kauber Bürger sind wahrlich ein friedliches Völkchen, allen voran Stadtchef Bernd Vogt. Dies bewies er wieder einmal an Weiberfastnacht, als pünktlich um 11.11 Uhr zum Takt von „Denn wenn et Trömmelche jeht“ bunt verkleidete Narren das Rathaus stürmten – ganz ohne kämpferische Garde und Kanonen.







