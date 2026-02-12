Jecke Machtübernahme im Kauber Rathaus: An Weiberfastnacht übernehmen die Frauen das Kommando und schneiden dem Bürgermeister die Krawatte ab. Und auch der närrische Nachwuchs entert das Rathaus. Ein stimmungsvoller Auftakt in die fünfte Jahreszeit.
Lesezeit 2 Minuten
Die Kauber Bürger sind wahrlich ein friedliches Völkchen, allen voran Stadtchef Bernd Vogt. Dies bewies er wieder einmal an Weiberfastnacht, als pünktlich um 11.11 Uhr zum Takt von „Denn wenn et Trömmelche jeht“ bunt verkleidete Narren das Rathaus stürmten – ganz ohne kämpferische Garde und Kanonen.