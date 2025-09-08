Zieht das Diezer Rathaus von der Wilhelmstraße auf das Gelände der Stadtwerke? 2021 gab es denn Vorschlag schon einmal, der dann aber scheiterte. Nach der Fusion der Stadtwerke mit der Energieversorgung Limburg sind jedoch plötzlich Räume frei.

Die jüngste Sitzung des Diezer Stadtrats auf dem Gelände der Stadtwerke begann „harmlos“ genug, denn der erste Tagesordnungspunkt nach der Begrüßung lautete lapidar „Information über die Liegenschaft Stadtwerke Diez GmbH nach der Fusion mit der EVL Limburg“. Schon seit Wochen war bekannt, dass die zehn Angestellten der Stadtwerke übernommen werden und damit wohl zukünftig von der EVL-Zentrale in der Limburger Ste.-Foy-Straße aus arbeiten werden. Unvermittelt startete Stadtbürgermeisterin Annette Wick jedoch gleich einen Versuchsballon: Es sei denkbar, das Stadtwerke-Gebäude als Rathaus zu nutzen. „Das wäre dann ,Rathaus 2.0‘“´, so Wick. Denn diesen Beschluss gab es 2021 schon mal und er war krachend gescheitert – die erste große politische Niederlage der damals frisch ins Amt gewählten Bürgermeisterin.

„Es ist eine zweite Chance“, stellt Wick dann auch ein paar Tage später fest. Ein Grund des Umzugs ist auch, dass die Errichtung einer Feuerschutztreppe am alten Rathaus in der Wilhelmstraße an Unstimmigkeiten zu scheitern droht. Solange die Treppe aber nicht existiert, dürfen maximal 40 Personen den Sitzungssaal nutzen. Eine Zahl, die bei Ratssitzungen schnell erreicht sein kann. Sie selbst sehe die Angelegenheit aber im Vergleich zu 2021 neutral-distanziert, betont Wick. Ziel der Ankündigung war es daher, auch herauszufinden, ob sich die Mitglieder einen Umzug vorstellen können. Die rechtlichen Grundlagen dazu existieren jedenfalls schon: „Wir haben uns im Vertrag mit der EVL alle Möglichkeiten vom Mieten bis zum Vorkaufsrecht gesichtet“, betonte die Bürgermeisterin in der Sitzung.

i Ungewohnter Sitzungsort: Die Diezer Stadtratssitzung fand in der Betriebshalle der Stadtwerke statt. Johannes Koenig

Auch die EVL als neuer Eigentümer kann sich offenbar einen solchen Schritt vorstellen, denn sie selbst benötigt für die Kundenberatung lediglich zwei, drei Büros im Erdgeschoss, der Rest stünde leer. Nutzen will die EVL den Diezer Standort mindestens zehn Jahre lang, sagte Wick auf Nachfrage eines Ratsmitglieds. Bis Ende des Jahres hat die Stadt nun Zeit, zu entscheiden, ob Interesse besteht. Diez als Stadt mit über 11.000 Einwohnern bräuchte jedenfalls ein eigenes für die Bürger sichtbares und greifbares Rathaus, argumentierte Wick. Daher sei es auch keine Option, in die Räumlichkeiten der VG-Verwaltung in der Louise-Seher-Straße zu ziehen, denn dort drohe man im wesentlich größeren VG-Betrieb „unterzugehen“, so die Befürchtung.

Die neu angepassten Umbaupläne präsentierte noch Architektin Sonja Meffert den Ratsmitgliedern. Im Vergleich vor vier Jahren würde der Neubau aber weniger kostspielig ausfallen: 2021 standen Kosten in Höhe von 2,6 Millionen Euro im Raum, da Stadt und Stadtwerke damals jeweils zwei Etagen benötigten. Nun soll die obere Etage des Bestandsgebäudes an Dritte vermietet werden. Im Erdgeschoss finden Umbau- und Renovierungsarbeiten statt, außerdem soll links vom Haupteingang auf dem heutigen Parkplatzgelände ein Anbau für ein kleines Forum, für das Büro des Ersten Beigeordneten und den Sitzungssaal entstehen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen laut Meffert bei 981.331,65 Euro brutto. Kosten, die die EVL als Vermieter tragen müsste. Falls diese angesichts dieser Summe dankend abwinkt, hätte sich das Vorhaben auch gleich erledigt. Denn die Miete soll sich laut Wick an das gängige gewerbliche Mietniveau orientieren. Wie aber reagierte nun der Stadtrat auf die „Rathaus 2.0“-Pläne?

i Nach der Umsetzung der Fusion mit der EVL, wird nur ein Bruchteil der Räume des alten Verwaltungsgebäudes der Diezer Stadtwerke gebraucht, daher gibt es nun die Diskussion über die Nutzung als Rathaus. Johannes Koenig

Kritik am Entwurf kam von Ratsmitglied Astrid Wunsch, die den funktional mit Flachdach angelegten Anbau vom Design her als eher uninspiriert und wenig repräsentativ kritisierte. Schon 2021 seien viel Bürger mit dem Design nicht zufrieden gewesen: „Ist es nicht möglich, eine andere, attraktivere Gestaltung zu finden, die nicht mehr kostet?“, fragte die Stadträtin die Architektin Sonja Meffert. Möglich sei vieles, das koste aber wahrscheinlich mehr, lautete da die Antwort. Diverse Verständnisfragen hatte wiederum Alexander Schwanke (FWG): „Grundsätzlich interessierte sich die FWG-Fraktion insbesondere für die Kosten sowie die Position der EVL in der Sache“, so Schwanke. Denn der FWG sei es grundsätzlich wichtig, eine Entscheidung auf Basis aller verfügbaren Informationen zu treffen. Eine erste Einschätzung des Projekts könne er daher noch nicht geben, da wichtige Informationen, wie zum Beispiel der Mietpreis, noch fehlen würden.

Für den Vorschlag sprach sich wiederum Herbert Pechmann (FDP) aus. Denn eigentlich herrsche seit Jahren Stillstand und insbesondere mit Blick auf die Millionenbeträge, die für die längst überfällige Sanierung des alten Rathauses nötig sind, sei der Neubau eine gute Lösung. Auch wenn die ehemaligen Stadtwerke am Rand der Innenstadt und für Bewohner aus Freiendiez weit weg vom Schuss liegen. Zustimmung signalisiert auch Carmen Holzhäuser (CDU) – allerdings unter einer Vorbedingung: „Wenn die EVL diesen Plänen zustimmt, dann wird die CDU-Fraktion hier die Zustimmung geben. Unser Blick geht hier klar auf die finanziellen Aspekte“, betont Holzhäuser. Und auch Silvia Barz (SPD) signalisiert Zustimmung: „Denn das Stimmungsbild der SPD-Fraktion zu diesem speziellen Thema Rathaus gibt es schon seit 2022 und ist grundsätzlich positiv zu bewerten.“ Jetzt gelte es abzuwarten, welches Ergebnis mit der EVL erzielt wird und dann erst können konkrete Aussagen getroffen werden.