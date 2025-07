Hat er zwei Pkw und einen Lkw mit Anhänger an einer unübersichtlichen Kurve überholt, das Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn zur Vollbremsung und zum Ausweichen auf das Bankett gezwungen? Diese Frage konnte das Amtsgericht Diez in einem Verfahren von Nötigung im Straßenverkehr einem 24-Jährigen nicht nachweisen und stellte deswegen das Verfahren ein.

Der Angeklagte soll am 17. Juni 2024 im Dienstfahrzeug der Firma, bei der er zur Tatzeit beschäftigt war, auf der Landstraße 318 von Hambach in Richtung Görgeshausen ein sehr riskantes und gefährliches Überholmanöver durchgeführt haben. Als ihm auf der Gegenfahrbahn ein Auto entgegenkam, mussten er und das entgegenkommende Fahrzeug eine Vollbremsung machen und kamen komplett zum Stehen. Der 24-Jährige bestritt die Tat und erklärte, an dem Tag das Dienstfahrzeug nicht gefahren zu haben.

Autoanmietung der Firma zeigte sich unübersichtlich

Sein Verteidiger erklärte dem Gericht, dass das besagte Dienstfahrzeug zu einer Flotte gehörte, die die Firma aus Münster, bei der der Angeklagte im vergangenen Jahr beschäftigt war, bei einer Autovermietung angemietet hatte. Die Anmietung erfolge stets durch den Geschäftsführer des Unternehmens und im Namen eines Angestellten, der das Fahrzeug aber nur für eine kurze Zeit nutze. Anschließend werden die Wagen von verschiedenen Angestellten des Unternehmens genutzt und sind dann auf verschiedenen Baustellen unterwegs.

Der Angestellte sehe weder den Mietvertrag, der in seinem Namen abgeschlossen wurde, noch sei er bei der Anmietung anwesend, so die Verteidigung. Am Tattag und zur Tatzeit hätte ein anderer Mitarbeiter das gemietete Fahrzeug gefahren. Weiter erklärte die Verteidigung, dass der Mandant auch nicht wisse, wer das Auto gefahren haben könnte. Er hatte einige Fotos von Mitarbeitern der Firma dabei, die möglicherweise als Fahrer infrage kämen.

Ungereimtheiten in Mietverträgen

Aus diesem Grund wollte Richter Martin Böhm von der Staatsanwaltschaft wissen, wie diese den Namen des Angeklagten als möglichen Täter ermittelt hatte. „Wir haben das Kennzeichen der Firma mitgeteilt und sie hat uns den Namen des Angeklagten als Mieter des Fahrzeugs genannt“, lautete die Antwort. Bei der genaueren Betrachtung des Mietvertrags für das Fahrzeug fielen der Staatsanwaltschaft und Richter Böhm einige Ungereimtheiten auf. Die Adresse auf dem Mietvertrag stimmte nicht. Bei anderen Mietverträgen, die die Firma abgeschlossen hatte, stimmten zum Beispiel die Geburtsdaten des Mitarbeiters nicht.

Der einzige Zeuge an diesem Tag konnte auch keine Klarheit in den Fall bringen. Der 30-Jährige schilderte lediglich die Tat, führte aber aus, dass er in einem VW-Transporter gesessen habe und von seiner Position den Fahrer nicht sehen konnte. Auf die Frage des Richters, ob er denn einen Beifahrer gesehen habe, antwortete der 30-Jährige, dass er sich nicht mehr daran erinnern könne. Eine weitere Zeugin war am Verhandlungstag in Urlaub und konnte nicht befragt werden. Da dem Angeklagten die Tat nicht nachgewiesen werden konnte, stellte Richter Martin Böhm das Verfahren ein.