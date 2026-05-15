Prozess am Amtsgericht Diez
Raser auf der A3 ging Zivilstreife in die Fänge
Mit mehr als 180 km/h raste ein Student über die A3 und wurde erwischt. Nun wurde der Fall am Amtsgericht Diez verhandelt. (Symb
Mit mehr als 180 km/h raste ein Student über die A3 und wurde erwischt. Nun wurde der Fall am Amtsgericht Diez verhandelt. (Symbolfoto)
Robert Michael. picture alliance/dpa

Mit über 180 km/h auf der A3 unterwegs, mit dem Dienstwagen des Vaters bei dichtem Verkehr – und dabei von einer Zivilstreife erwischt: Die Staatsanwaltschaft fordert empfindliche Strafe, die Verteidigung bittet um Milde. So entschied das Gericht.

Lesezeit 2 Minuten
Erkennbar viel Freude am „sportlichen“ Autofahren legte im Oktober 2025 ein Student aus dem Raum Recklinghausen auf der Bundesautobahn 3 an den Tag. Dies beobachtete auch eine Zivilstreife der Autobahnpolizei, die sich ab der Anschlussstelle Diez an die Fersen des BMW M4 heftete und ihm zu folgen versuchte.

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Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

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