Mit über 180 km/h auf der A3 unterwegs, mit dem Dienstwagen des Vaters bei dichtem Verkehr – und dabei von einer Zivilstreife erwischt: Die Staatsanwaltschaft fordert empfindliche Strafe, die Verteidigung bittet um Milde. So entschied das Gericht.
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Erkennbar viel Freude am „sportlichen“ Autofahren legte im Oktober 2025 ein Student aus dem Raum Recklinghausen auf der Bundesautobahn 3 an den Tag. Dies beobachtete auch eine Zivilstreife der Autobahnpolizei, die sich ab der Anschlussstelle Diez an die Fersen des BMW M4 heftete und ihm zu folgen versuchte.