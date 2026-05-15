Prozess am Amtsgericht Diez Raser auf der A3 ging Zivilstreife in die Fänge Thorsten Kunz 15.05.2026, 18:00 Uhr

i Mit mehr als 180 km/h raste ein Student über die A3 und wurde erwischt. Nun wurde der Fall am Amtsgericht Diez verhandelt. (Symbolfoto) Robert Michael. picture alliance/dpa

Mit über 180 km/h auf der A3 unterwegs, mit dem Dienstwagen des Vaters bei dichtem Verkehr – und dabei von einer Zivilstreife erwischt: Die Staatsanwaltschaft fordert empfindliche Strafe, die Verteidigung bittet um Milde. So entschied das Gericht.

Erkennbar viel Freude am „sportlichen“ Autofahren legte im Oktober 2025 ein Student aus dem Raum Recklinghausen auf der Bundesautobahn 3 an den Tag. Dies beobachtete auch eine Zivilstreife der Autobahnpolizei, die sich ab der Anschlussstelle Diez an die Fersen des BMW M4 heftete und ihm zu folgen versuchte.







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