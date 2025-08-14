Rasanter Einsatz auf dem Rhein: Beim Besuch in St. Goarshausen erlebte Alexander Schweitzer eine Fahrt mit dem Feuerwehrboot „Loreley“ – und zeigte sich beeindruckt von Technik, Tempo und dem Engagement der Ehrenamtlichen.

Beim Besuch am Mittelrhein erwartete Alexander Schweitzer ein rasanter Ausflug: Die Freiwillige Feuerwehr hatte den Ministerpräsidenten am Schiffsanleger in Kaub an Board ihres Hilfeleistungslöschboots „Loreley“ eingeladen, um bei einer Fahrtübung dabei zu sein. Samuel Rein, stellvertretender Wehrführer der 40 Mann starken Feuerwehr St. Goarshausen und sozusagen Chef des Bootes, führte Schweitzer, Mike Weiland und weitere Gäste in die technischen Daten des 2019 angeschafften Wasserfahrzeugs ein.

i Mit bis zu 40 km/h ging es mit dem Feuerwehrboot "Loreley" über den Rhein. Marta Fröhlich

Mit einer Länge von 15 Metern, einer Spitzengeschwindigkeit zwischen 40 und 60 km/h, die den Gästen an Board bei einer rasanten Fahrt über den Rhein eindrucksvoll demonstriert wurde, sowie spezieller Ausstattung wie einer herablassbaren Rampe, einem Kran und vielem Weiteren an Board ist das Boot ein wichtiges Hilfsmittel bei Schiffsbränden, technischen Hilfeleistungen und vermehrt auch Menschenrettungen auf dem Rhein. „Wir sind mit dem Boot deutlich schneller am Einsatzort als früher mit den alten Fähren. Deshalb werden wir vermehrt auch zu Menschenrettungen gerufen“, erklärte Rein und Wehrführer Dirk Jacoby ergänzte: „Gerade im Sommer haben wir sehr viele Hobbypaddler auf Kajaks oder Stand-Up-Boards auf dem Rhein. Das ist lebensgefährlich. Und auch die Sonntagsbootfahrer begeben sich immer wieder in große Gefahr auf der größten Schifffahrtsstraße Europas“, wusste er zu berichten. Die Leute kreuzten einfach den breiten Strom, ohne die Kraft der riesigen Tanker auf dem Fluss zu beachten – mit verheerenden Folgen.

i Beim Blick in den Bauch des Boots zeigte Samuel Rein (3. von links) die vielseitige Ausstattung des Bootes. Marta Fröhlich

Das Boot sei in diesem Jahr bereits zehnmal im Einsatz gewesen, zuletzt zum Glück ohne große Einsatznot im Brandsicherheitsdienst als Teil des Schiffskorsos bei Rhein in Flammen in Koblenz. Der Standort im Hafen von St. Goarshausen sei auch wegen der schwierigen Rheinpassage an der Loreley gut gewählt. „Die nächsten Boote dieser Art gibt es erst wieder in Bingen und Koblenz“, so Jacoby.

Um bei der Bootseinheit mitmachen zu dürfen, benötigen die Feuerwehrleute diverse Fortbildungen jenseits der Grundausbildung, unter anderem auch ein Radarpatent, um das Schiff nachts steuern zu können. Außerdem müsse man bereit sein, zwei Wochenenddienste im Monat zu übernehmen. „Das nimmt nicht jeder auf sich“, so der Wehrleiter.

i Der stellvertretende Wehrführer Samuel Rein (Vierter von links) empfing Alexander Schweitzer und andere Gäste auf dem Feuerwehrboot "Loreley" der Feuerwehr St. Goarshausen. Marta Fröhlich

Umso wichtiger sei es, dass gut ausgebildete Kräfte wie zum Beispiel Samuel Rein dabeiblieben und nicht wie viele andere junge Feuerwehrkameraden die Region verlassen. „Wir können uns zwar mit aktuell 19 Kindern und Jugendlichen über Nachwuchssorgen nicht beklagen, müssen aber immer wieder Kameraden ziehen lassen, die zum Beispiel wegen Studium oder Job das Mittelrheintal verlassen“, beklagt Jacoby im Gespräch mit unserer Zeitung.

Schweitzer, selbst Sohn eines Schiffskapitäns, zeigte sich beeindruckt von den technischen Möglichkeiten des Bootes und vor allem vom Engagement der Feuerwehrleute. „Sie leisten hier wahnsinnig gute Arbeit – und das alles in Ihrer Freizeit im Ehrenamt. Das finde ich toll.“