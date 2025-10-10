Stillen ist ein Thema, das viele betrifft. Frauen, Babys – und auch die Partner. Dabei gibt es viele Stillmythen, und gesellschaftlich ist es mancherorts so, dass man des Platzes verwiesen wird. Ramona Noll aus Lahnstein arbeitet dem entgegen.
„Es ist unbeschreiblich und immer noch ein bisschen surreal“, sagt Ramona Noll. Der Grund für dieses besondere Gefühl: Vor wenigen Tagen hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. „Obenrum frei – stillen, wie es zu Dir und Deinem Baby passt“ heißt es, ist rund 300 Seiten stark und im Beltz-Verlag erschienen.