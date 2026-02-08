Fünf Stunden Fastnacht, 212 Aktive und jede Menge Lokalkolorit: Die Kappensitzung in Bornich bot Tänze, Büttenreden und Sketche am laufenden Band. Alte Bekannte und Neuzugänge sorgten für Rambazamba auf der Bühne. Ein Abend voller Witz.
Lesezeit 3 Minuten
Trübsal blasen können die anderen, die Bornicher lassen es krachen. Und zwar mit Ausdauer: Gut fünf Stunden lang sorgte bei der Kappensitzung im Sport- und Gemeindezentrum ein Großaufgebot an Tänzen für närrische Kurzweil, folgte eine launige Büttenrede auf die andere, löste eine witzig-spritzige Nummer die vorherige ab.