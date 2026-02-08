Bühne frei für 212 Aktive
Rambazamba bei der Kappensitzung in Bornich
Die Kappensitzungen in Bornich sind legendär. Swen Zimmermann alias "Karl von Bornich" hielt die Eröffnungsrede.
Die Kappensitzungen in Bornich sind legendär. Swen Zimmermann alias "Karl von Bornich" hielt die Eröffnungsrede.
Bletzer Ulrike

Fünf Stunden Fastnacht, 212 Aktive und jede Menge Lokalkolorit: Die Kappensitzung in Bornich bot Tänze, Büttenreden und Sketche am laufenden Band. Alte Bekannte und Neuzugänge sorgten für Rambazamba auf der Bühne. Ein Abend voller Witz.

Lesezeit 3 Minuten
Trübsal blasen können die anderen, die Bornicher lassen es krachen. Und zwar mit Ausdauer: Gut fünf Stunden lang sorgte bei der Kappensitzung im Sport- und Gemeindezentrum ein Großaufgebot an Tänzen für närrische Kurzweil, folgte eine launige Büttenrede auf die andere, löste eine witzig-spritzige Nummer die vorherige ab.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren