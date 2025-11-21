Wohin mit der Ernte? Raiffeisen in Zollhaus schließt zum Monatsende 21.11.2025, 10:36 Uhr

i Noch ist der Raiffeisen-Markt in Zollhaus geöffnet, in wenigen Tagen ist aber Schluss. Johannes Koenig

Die Fahrtwege werden länger: Der Entschluss der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ), zum Monatsende den Standort Zollhaus zu schließen, bedeutet für Landwirte, dass sie sich neue Abnehmer für ihre Ernte suchen müssen.

Es sind nur noch wenige Tage, bis dann am 30. November die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG (RWZ) ihren Standort in Zollhaus schließen wird. „Dies betrifft sowohl das Agrargeschäft als auch die Baustoffe und den Raiffeisen-Markt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.







