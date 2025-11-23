„Räuber Hotzenplotz“ kommt nach Lahnstein

Der Räuber Hotzenplotz ist eine Figur von Kinderbuchautor Otfrid Preußler und spielt in der Welt des Kasperltheaters. Am Freitag sind der Bösewicht und die beiden Helden Kasperl und Seppel in Lahnstein auf der Bühne zu erleben.
Es ist eines der bekanntesten Kinderbuchreihen in Deutschland: „Der Räuber Hotzenplotz“ von Autor Otfried Preußler erschien erstmals 1962 und wurde in der Folge mehrfach verfilmt. Nun bringt das KiWi Kindertheater die Reihe auf die Bühne der Lahnsteiner Stadthalle: Am Freitag, den 28.