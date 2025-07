Radwegebau an der B42: Vollsperrung auf 2027 verschoben

Ein durchgehender Radweg am rechten Rheinufer soll bis zur Buga 2029 Realität werden – doch das Vorhaben erweist sich als komplex und stellt Planer vor unerwartete Herausforderungen. Die Vollsperrung der B42 kommt später als gedacht.

Ein durchgehender Radweg entlang der B42 im Mittelrheintal – pünktlich zur BUGA 2029 – ist erklärtes Ziel des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Diez. Nach jahrzehntelangen Diskussionen stehen die Planungen für Lückenschlüsse in Osterspai, Kestert und St. Goarshausen kurz vor dem Abschluss. Die Umsetzung allerdings ist komplex.

Enges Tal, große Herausforderungen

Der Bau eines Radwegs im Mittelrheintal ist technisch aufwendig: Teilweise müssen balkonartige Konstruktionen an die B42 angebaut werden. In Osterspai und Kestert werden außerdem die Ortsdurchfahrten saniert und das Straßenumfeld neu gestaltet. Eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrten ist dafür nötig – ursprünglich für 2026 geplant.

Doch dieser Zeitplan verschiebt sich. „Die Abstimmungsprozesse haben deutlich länger gedauert als erwartet“, erklärt Benedikt Bauch, Leiter des LBM Diez. Und auch bei den anvisierten acht Wochen der Vollsperrung wird es nicht bleiben. „Die Arbeiten für die Stützwände sind deutlich aufwendiger als ursprünglich angenommen. Dadurch wird eine längere Vollsperrung notwendig.“

Vollsperrung erst im Frühjahr 2027

Da ab Mitte kommenden Jahres auch die Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke beginnt und in dieser Zeit kein Personenzugverkehr möglich ist, muss die B42 befahrbar bleiben – vor allem für den Schienenersatzverkehr. Das hat den LBM dazu bewogen, mit den Arbeiten zwar schon Anfang 2026 zu beginnen – weitgehend unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung, die Vollsperrung der Streckenabschnitte aber ins Frühjahr 2027 zu verschieben. „Um auch während der Bauzeit einen möglichst reibungslosen Schienenersatzverkehr auf der B42 zu gewährleisten, finden regelmäßige Abstimmungstermine sowohl mit der DB InfraGo als auch mit der SPNV Nord statt“, gibt Benedikt Bauch dazu mit. Während der Phase der Vollsperrung der B42 werden Umleitungsstrecken für den Pkw- und den Schwerverkehr eingerichtet.

Der aktuelle Planungsstand bei den einzelnen Projekten

„Wesentliche Veränderungen sind bei den Radwegemaßnahmen innerhalb der Ortsdurchfahrt Osterspai, der Ortsdurchfahrt Kestert und auf den freien Strecken bei Kestert-Ehrenthal, dem Loreleyfelsen und der Roßsteinkurve zu vermelden“, teilt Benedikt Bauch mit. Für Osterspai und Kestert werden aktuell die Ausschreibungsunterlagen für die Bauausführung vorbereitet.

„Beim circa 2,4 Kilometer langen Streckenabschnitt von Kestert-Ehrenthal wird derzeit die EU-weite Ausschreibung der Ausführungsplanung bearbeitet, während parallel verschiedene konstruktive Lösungsmöglichkeiten eruiert werden, um die Verlegung eines in der Fahrbahn befindlichen Verbandsgemeindekanals zu umgehen. Dadurch kann hoffentlich auch eine erforderliche Vollsperrung auf ein Mindestmaß reduziert werden“, hofft der LBM-Leiter.

Was in und um St. Goarhsausen geplant ist

Der Radwegeabschnitt am Loreleyfelsen befindet sich aktuell im Planfeststellungsverfahren. Auch dort ist ein rheinseitiger Anbau eines Geh- und Radwegs sowie eine Erneuerung der Deck- und Binderschicht der B42 vorgesehen sind, konkretisiert der SPD-Ortsverein Loreley-Mitte in einer Pressemitteilung. Wegen unzureichender Platzverhältnisse muss der geplante Geh- und Radweg in Teilabschnitten als Kragarmlösung auf den Ufermauern errichtet werden. Eine umfangreiche Erneuerung beziehungsweise Sanierung der Ufermauern ist für eine Länge von circa 2,4 Kilometer nötig. Noch bis zum 1. August können Einwendungen gegen den Plan beim LBM erhoben werden.

Ähnliches gilt für den Bereich am Fuß des Loreleyfelsens auf einer Länge von etwa 410 Metern: „Im Bereich des Loreleyfelsens sind sowohl die Erneuerung der Fahrbahn der B42 im Vollausbau und der rheinseitige Anbau eines Geh- und Radweges vorgesehen“ – hier aufgrund der Platzverhältnisse auf einer Länge von rund 300 Metern ebenfalls als Kragarmlösung. „Da besonders der Loreleyfelsen im Fokus des Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal liegt, wurden Visualisierungen des beabsichtigten Ausbaus beauftragt und zahlreiche Gespräche mit dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal geführt“, antwortete der LBM dem SPD-Ortsverein auf Nachfrage.

Auswirkungen auf Anwohner sollen so gering wie möglich sein

Planerisch sei der rund 2,9 Kilometer lange Abschnitt zwischen Loreleyfelsen und Roßsteinkurve abgeschlossen. Nun werden noch ergänzende Baugrunduntersuchungen durchgeführt und die Ausschreibungsunterlagen final erstellt. Für den Radweg in St. Goarshausen reichen kleinere Umbauten – die Führung soll hier über Gemeindestraßen oder im Mischverkehr auf der B42 erfolgen.

Dem LBM-Leiter ist es wichtig, zu betonen, dass versucht wird, dass die Auswirkungen auf Anwohner und Unternehmen möglichst gering bleiben. Deshalb sei seine Behörde auch im engen Austausch mit der Verbandsgemeindeverwaltung.