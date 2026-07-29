Unterstützung durch das Land Radweg verbindet Netzbach und Hahnstätten Uli Pohl 29.07.2026, 20:00 Uhr

i Der sanierte Wirtschaftsweg zwischen Hahnstätten und Netzbach ist vor allem Radfahrern und Landwirten vorbehalten. Uli Pohl

Obwohl der „Alte Netzbacher Weg“ überwiegend auf Netzbacher Gemarkung liegt, übernimmt die Gemeinde Hahnstätten die Kosten des Eigenanteils. Warum das so ist und wie Autos von dem Wirtschaftsweg ferngehalten werden sollen.

Vor allem Radpendler und Landwirte profitieren von der Instandsetzung des „Alten Netzbacher Wegs“. Dieser Wirtschaftsweg verbindet Hahnstätten und Netzbach. Mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz konnte die Gemeinde Hahnstätten jetzt die Sanierung in Auftrag geben.







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