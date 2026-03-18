Aufwertung des Rheinufers
Radweg bei Lahnstein gesperrt: Was dort passiert
Vom einstigen Radweg zwischen Lahnstein und Braubach ist teilweise schon nicht mehr viel zu sehen. Er wird auf vier Meter verbre
Vom einstigen Radweg zwischen Lahnstein und Braubach ist teilweise schon nicht mehr viel zu sehen. Er wird auf vier Meter verbreitert.
Mira Zwick

Seit Ende Februar ist der Radweg zwischen Lahnstein und Braubach für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Ziel ist, die Infrastruktur für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern. Wir waren vor Ort und haben geschaut, was dort aktuell passiert.

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Kaum wird es Frühling, steigt auch wieder die Lust, aufs Rad zu steigen. Doch der Radwegeabschnitt zwischen dem Martinsschloss in Lahnstein und Braubach ist seit Ende vergangenen Monats gesperrt. Ärgerlich für diejenigen, die aktuell die aufblühende Natur entlang des Rheins genießen wollen, doch letztlich wird es den Radfahrern und Fußgängern dienen.

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