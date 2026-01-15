2,9 Kilometer langer Abschnitt Radweg B42 im Rhein-Lahn-Kreis: Wann geht’s weiter? Tobias Lui 15.01.2026, 12:00 Uhr

i Rund um den Loreleyfelsen sollen Radwege entlang der B42 ausgebaut werden. Thomas Frey/dpa. dpa

Der Ausbau von Radwegen verläuft manchmal sehr schleppend, oft scheitert die Umsetzung an Geld, Personal und bürokratischen Hürden. Was macht eigentlich der rund 2,9 Kilometer lange Abschnitt zwischen Roßstein und Loreley? Das will die SPD wissen.

Wann wird der lang ersehnte Geh- und Radweg entlang der Bundesstraße 42 zwischen Roßstein und der Loreley fertig? Diese Frage stellt sich der SPD-Ortsverein Loreley-Mitte und hat dem zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine entsprechende Anfrage zu Baufortschritt und Zeitplan geschickt.







