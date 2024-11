Eröffnung in Oberlahnstein Radspezialist Laufrad expandiert 08.11.2024, 17:00 Uhr

i Nicht nur Rhein-Lahn-Nixe Sarah I. gratulierte den Geschäftsführern Achim Hölz (links) und Falco Witte (rechts) zur Eröffnung. Tobias Lui

Nach 30 Jahren in der Bahnhofstraße in Niederlahnstein hat am Freitag für die Geschäftsführer Achim Hölz und Falco Witte ein neuer Abschnitt in ihrem Berufsleben begonnen.

Nach mehr als 30 Jahren in der Bahnhofstraße in Niederlahnstein ist Laufrad Racingbikes in den Stadtteil Oberlahnstein gezogen – und hat sich dabei gewaltig vergrößert: Am Freitag feierten die Inhaber die Neueröffnung in den Räumlichkeiten des ehemaligen Autohauses Born in der Braubacher Straße.

