„Zu viel ist einfach zu viel!“: Seit einiger Zeit beschweren sich unter anderem Anwohner der Brückenstraße über zu hohe Geschwindigkeiten einiger Fahrzeuge. Jetzt liegen auch die Ergebnisse einer Radarkontrolle vor.
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Es ist ein Thema, das die Gemüter bewegt: Seit der Sperrung der Bismarckstraße in Diez wegen des Brückenneubaus über die Aar leiden Anwohner der Straße „Am Geisenberg“ und der Brückenstraße unter einem durch die eingerichteten Umleitungen stark gestiegenem Verkehrsaufkommen.