Ergebnisse liegen vor
Radarkontrolle Diez: Mehr Raser in der Brückenstraße?
Symbolbild: In der Umgebung der Diezer Brückenstraße gilt zum Teil wegen der benachbarten Pestalozzischule Tempo 30.
Symbolbild: In der Umgebung der Diezer Brückenstraße gilt zum Teil wegen der benachbarten Pestalozzischule Tempo 30.
Andreas Arnold/dpa

„Zu viel ist einfach zu viel!“: Seit einiger Zeit beschweren sich unter anderem Anwohner der Brückenstraße über zu hohe Geschwindigkeiten einiger Fahrzeuge. Jetzt liegen auch die Ergebnisse einer Radarkontrolle vor.

Lesezeit 1 Minute
  Es ist ein Thema, das die Gemüter bewegt: Seit der Sperrung der Bismarckstraße in Diez wegen des Brückenneubaus über die Aar leiden Anwohner der Straße „Am Geisenberg“ und der Brückenstraße unter einem durch die eingerichteten Umleitungen stark gestiegenem Verkehrsaufkommen.
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