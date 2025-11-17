Queerbeet-Akteure in Hahnstätten wieder in Bestform

Wie ist es so im Körper eines Mannes? Und wie ist die Rolle in der Gesellschaft als Frau? Dieser Frage geht das Stück „Buddha spricht nur mit Männern“ nach. Das Ensemble Queerbeet brachte den Stoff nun komödiantisch auf die Bühne.
Lesezeit 2 Minuten
Ein ausverkauftes Dorfgemeinschaftshaus, glänzende Augen und ein Saal voller Lachen – das war die Szenerie am Wochenende, als das Laienschauspieler-Ensemble „Queerbeet“ Horst Pillaus spritziges Lustspiel „Buddha spricht nur mit Männern“ auf die Bühne brachte.