Stück über Geschlechtertausch Queerbeet-Akteure in Hahnstätten wieder in Bestform Rolf-Peter Kahl 17.11.2025, 18:00 Uhr

i Das Ehepaar Karin und Ulrich Burger (Julia Niederwipper und Harald Schrinner) beschließt den Geschlechtertausch im neuen Stück der Theatergruppe "Queerbeet". Rolf Kahl

Wie ist es so im Körper eines Mannes? Und wie ist die Rolle in der Gesellschaft als Frau? Dieser Frage geht das Stück „Buddha spricht nur mit Männern“ nach. Das Ensemble Queerbeet brachte den Stoff nun komödiantisch auf die Bühne.

Ein ausverkauftes Dorfgemeinschaftshaus, glänzende Augen und ein Saal voller Lachen – das war die Szenerie am Wochenende, als das Laienschauspieler-Ensemble „Queerbeet“ Horst Pillaus spritziges Lustspiel „Buddha spricht nur mit Männern“ auf die Bühne brachte.







