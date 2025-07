Auf einer Fläche von 11,5 Hektar soll Bad Ems eine Freiflächen-Photovoltaikanlage bekommen. Dieser Idee zeigte sich der Stadtrat Bad Ems jüngst offen gegenüber. An der scharfen Kurve der Bundesstraße am Grisselberg schließt sich in Richtung der Stadt eine große freie Fläche an, auf der die Anlage gebaut werden soll. „Dort befinden sich viele kleinteilige Flurstücke, die ganz vielen Eigentümern gehören“, erläuterte Dominik Baier von der Firma „Buß regenerative Projekte“, die mit dem Projekt befasst ist. Das Problem: Unter den ins Auge gefassten Flächen sind auch welche, die landwirtschaftlich genutzt werden. Das kritisiert nun die Kreis-AfD: „Die AfD-Fraktion im Kreistag Rhein-Lahn lehnt es grundsätzlich ab, dass Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen installiert werden. Diese sollten zur Erzeugung von Lebensmitteln für Mensch und Tier verwendet werden“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Michael Eberhardt in einer Pressemitteilung.

Dass erneuerbare Energien immer stärker in Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Flächen stehen, ist nicht neu. Immer häufiger beklagen Bauern, dass sie die Pacht für Felder nicht mehr aufbringen können, weil Energiekonzerne das 20-Fache für die Flächen zahlen. Deshalb hat das Thünen-Institut für Betriebswirtschaft eine Abschätzung vorgenommen, wie viele landwirtschaftliche Flächen in Deutschland an PV-Anlagen gehen könnten.

„Ackerland dafür zu verschwenden, das geht nicht.“

Andreas Struth, Kreisbauernverband

„Basierend auf dem zukünftigen Bedarf an PV-Leistung in einem transformierten Energiesystem, dem Anteil von PV-Freiflächenanlagen an der PV-Leistung sowie der spezifischen Flächeninanspruchnahme wird von einem Bedarf von circa 2 Prozent der aktuell landwirtschaftlich genutzten Fläche ausgegangen. Je nach Szenario kann der Bedarf auch höher liegen, maximal bei 4 Prozent“, heißt es in einer Veröffentlichung des Bundesforschungsinstituts. „Um diesen Wert einzuschätzen, ist es hilfreich, sich zu vergegenwärtigen, dass bereits jetzt 9 Prozent der Agrarfläche für die Strom- und Wärmeerzeugung aus Biogas in Anspruch genommen wird“, heißt es weiter.

Im Rhein-Lahn-Kreis sei das Thema noch nicht akut angekommen, berichtet Andreas Struth, stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Rhein-Lahn. „Ich wüsste nicht, dass Landwirte dadurch Flächen verloren hätten“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Nichtsdestotrotz seien seiner Meinung nach landwirtschaftliche Flächen vorrangig dazu da, Lebensmittel zu produzieren. „Man sollte erst mal Dächer und brach liegende Flächen belegen, bevor man an die Felder geht“, betont er. „Ackerland dafür zu verschwenden, das geht nicht.“

Stadt will Erkenntnisse gewinnen, ob Anlage realisierbar ist

Das deckt sich auch mit der Position des Deutschen Bauernverbandes. Zur Sicherung einer nachhaltigen Ernährung fordert der Verband, den Verlust von landwirtschaftlichen Flächen für PV-Freiflächenanlagen so weit wie möglich zu vermeiden, heißt es in einem Bericht der Tagesschau. Schon länger gingen hohe Flächenverluste zulasten der Landwirtschaft, etwa durch Naturschutzmaßnahmen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei noch hinzugekommen. Für den geplanten Bau von PV-Freiflächenanlagen würden in den kommenden Jahren 80.000 Hektar Agrarfläche gebraucht, kritisiert der Bauernverband.

Ob in Bad Ems landwirtschaftliche Flächen für die Erneuerbaren genutzt werden, steht laut Stadtbürgermeister Oliver Krügel noch lange nicht fest. „Der Stadtrat hat den Beschluss gefasst, das Prüfverfahren in Gang zu setzen. Wir wollen Erkenntnisse gewinnen, ob und wie das bei uns umgesetzt werden könnte“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Welche Flächen am Ende dafür infrage kommen, das werden das Verfahren und die Stellungnahmen der beteiligten Planer sowie Träger öffentlicher Belange zeigen.