Jeder ist für erneuerbare Energien – aber bitte nicht in der Nähe. Zu geplanten Photovoltaikanlagen bei Bad Ems sind Bedenken zu Wärmeinseln aufgekommen. Die Untersuchungen dazu müssen aber ihrerseits hinterfragt werden.

Auf der Höhe über Bad Ems soll eine Freiflächenanlage für Photovoltaikanlagen entstehen. Das Projekt für erneuerbare Energie wurde kürzlich erstmals im Stadtrat vorgestellt. Ein Leser hat auf Untersuchungen verwiesen, die sich mit Problemen bei den PV-Anlagen durch Wärmeinseln befassen. Hinter die Analysen zu den Energieanlagen müssen allerdings teils deutliche Fragezeichen gesetzt werden.

Ein Mitarbeiter der Firma Buß regenerative Projekte (BRP) hatte die Pläne präsentiert, nach denen auf zunächst 7,9 Hektar und dann nach einer Erweiterung 11,5 Hektar die Module auf der Gräveheid errichtet werden sollen. In Schrägstellung sollen sie etwa 80 Zentimeter bis 2,20 Meter Höhe aufgestellt werden und Abstände von 2,30 bis 4 Meter zueinander haben. Geplant ist, dass Pachtverträge über eine Laufzeit von 30 Jahren abgeschlossen werden. Die Gesamtanlage soll 8,6 Millionen Kilowattstunden im Jahr liefern und eine Bürgerparkanlage werden. Es ging im Bad Emser Stadtrat zunächst um eine allgemeine Präsentation und um die generelle Zustimmung zu dem Vorhaben, die auch signalisiert wurde.

„Seriosität sieht in meinen Augen anders aus.“

Stefan Hecker, Klimaschutzmanager der VG Bad Ems-Nassau, zum Institut EIKE

Gefragt wurde nach einer Temperaturbelastung durch Wärmeinseln, die beim Aufstellen von PV-Anlagen entstehen können – also einer Aufheizung der Umgebung durch den Betrieb der Energieanlagen. Eine Übersetzung einer US-amerikanischen Studie zu diesem Thema liegt beim Europäischen Institut für Klima und Energie (EIKE) vor, von dem sich der Leser allerdings distanziert, weil dort der Klimawandel mit seinen Folgen bestritten wird. Unsere Zeitung fragte in der Sache Wärmeinseln bei Stefan Hecker, dem Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau nach, der zunächst das kritische Hinterfragen von Standpunkten – auch den eigenen – begrüßt. Zum EIKE-Institut erklärt Stefan Hecker, dass eine Organisation, die mit „Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit“ auf der Startseite und mit mehr als zweifelhaften Buchempfehlungen wirbt, ebenfalls zweifelhaft sei. „Seriosität sieht in meinen Augen anders aus“, erklärt Hecker. Auch die Vita der in der Organisation tätigen Personen werfe Fragen auf.

Unbestritten ist aus Sicht des Klimamanagers, dass jegliche Art von erneuerbaren Energieanlagen einen Eingriff in die Natur darstellt. Es müssten nicht nur mögliche Auswirkungen beim Betrieb der erneuerbaren Energieanlagen beachtet, sondern auch die Auswirkungen durch die Produktion sämtlicher Materialien und der späteren Entsorgung müssen in Betracht gezogen werden. „Jeder möchte Ökostrom, aber keiner möchte die Energieerzeugungsanlagen vor der Haustür haben“, merkt er an.

„Fraglich ist meines Erachtens aber schon, inwiefern eine Übertragbarkeit der Ergebnisse aus einer Wüstenregion, in der keinerlei Grün vorhanden ist, auf das Gebiet in Bad Ems gegeben ist.“

Der Klimaschutzmanager zu einem Knackpunkt der US-Untersuchung

Inwiefern der Artikel auf wissenschaftlich fundierten Ansätzen beruht, könne Stefan Hecker nicht beurteilen, da er sich damit wissenschaftlich nicht vertiefend beschäftigt habe. „Fraglich ist meines Erachtens aber schon, inwiefern eine Übertragbarkeit der Ergebnisse aus einer Wüstenregion, in der keinerlei Grün vorhanden ist, auf das Gebiet in Bad Ems gegeben ist“, betont er. Inwiefern es weitere Untersuchungen zum Wärmeinseleffekt gibt, könne er nicht beurteilen. Wenn keine ausreichenden Informationen zu einem gewissen Thema vorliegen, dann können eigene Erhebungen ein probates Mittel darstellen, um Thesen zu belegen oder widerlegen. „Sollte der PV-Park in Bad Ems tatsächlich realisiert werden, könnten vor Ort beispielsweise Messungen durchgeführt werden“, fügt er an. Dann sei der PV-Park zwar bereits gebaut, aber die Erkenntnisse könnten, wenn eine Übertragbarkeit gegeben ist, anderen Regionen nutzen. Regionale Forschungseinrichtungen (Uni, FH oder andere) seien in der Regel dankbar über praxisnahe Forschungsvorhaben.

„Für mich bleibt festzuhalten, dass die Erzeugung von erneuerbaren Energien tendenziell immer der fossilen Erzeugung vorzuziehen ist“, erklärt Stefan Hecker. Es komme auf den Einzelfall an. „Fest steht auch, dass der Strom irgendwo herkommen muss, denn im Dunkeln möchten wir zu Hause alle nicht sitzen. Und unser Strombedarf wächst“, so die abschließende Bilanz.