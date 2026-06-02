Abhängiger nahm Drogen in JVA
Psychoaktive Stoffe in der JVA Diez konsumiert 
In der Diezer Justizvollzugsanstalt hat ein Angeklagter psycoaktive Stoffe genommen und landete daher wieder vor Gericht. Dort h
In der Diezer Justizvollzugsanstalt hat ein Angeklagter psycoaktive Stoffe genommen und landete daher wieder vor Gericht. Dort hoffte er auf ein mildes Urteil.
Thomas Frey/dpa. dpa

Wegen des Konsums von psychoaktiven Stoffen in der Diezer JVA wurde ein Mann angeklagt, der eine erneute Haftstrafe erhalten sollte. Er plädierte vor Gericht auf eine Bewährungsstrafe. 

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Weil seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der er eine kleine Tochter hatte, überraschend an einer Blutvergiftung starb, wurde ein drogenabhängiger Häftling der JVA Diez im Sommer 2024 rückfällig. Der damals 31-Jährige organisierte sich in der Haft drei etwa vier Zentimeter lange Papierschnipsel, die mit sogenannten „psychoaktiven Stoffen“ (synthetisches Cannabinoid MDMB-BINACA) getränkt waren.

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