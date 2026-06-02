Abhängiger nahm Drogen in JVA Psychoaktive Stoffe in der JVA Diez konsumiert Thorsten Kunz 02.06.2026, 15:00 Uhr

i In der Diezer Justizvollzugsanstalt hat ein Angeklagter psycoaktive Stoffe genommen und landete daher wieder vor Gericht. Dort hoffte er auf ein mildes Urteil. Thomas Frey/dpa. dpa

Wegen des Konsums von psychoaktiven Stoffen in der Diezer JVA wurde ein Mann angeklagt, der eine erneute Haftstrafe erhalten sollte. Er plädierte vor Gericht auf eine Bewährungsstrafe.

Weil seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der er eine kleine Tochter hatte, überraschend an einer Blutvergiftung starb, wurde ein drogenabhängiger Häftling der JVA Diez im Sommer 2024 rückfällig. Der damals 31-Jährige organisierte sich in der Haft drei etwa vier Zentimeter lange Papierschnipsel, die mit sogenannten „psychoaktiven Stoffen“ (synthetisches Cannabinoid MDMB-BINACA) getränkt waren.







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