Wegen des Konsums von psychoaktiven Stoffen in der Diezer JVA wurde ein Mann angeklagt, der eine erneute Haftstrafe erhalten sollte. Er plädierte vor Gericht auf eine Bewährungsstrafe.
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Weil seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der er eine kleine Tochter hatte, überraschend an einer Blutvergiftung starb, wurde ein drogenabhängiger Häftling der JVA Diez im Sommer 2024 rückfällig. Der damals 31-Jährige organisierte sich in der Haft drei etwa vier Zentimeter lange Papierschnipsel, die mit sogenannten „psychoaktiven Stoffen“ (synthetisches Cannabinoid MDMB-BINACA) getränkt waren.