Neues Therapiezentrum
Psychiatrische Klinik Katzenelnbogen baut an
Nun geht es schell: Geschäftsführer Thorsten Mägdefrau (links) und der ärztliche Direktor Professor Wolfgang Eirund stehen vor d
Nun geht es schell: Geschäftsführer Thorsten Mägdefrau (links) und der ärztliche Direktor Professor Wolfgang Eirund stehen vor der Baustelle des neuen Therapiezentrums.
Johannes Koenig

An der psychiatrischen Fachklinik in Katzenelnbogen wird gebaut. Was genau, erläutert Geschäftsführer Thorsten Mägdefrau, während der ärztliche Direktor, Professor Wolfgang Eirund, Einblicke ins umfangreiche Therapieangebot gibt. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer auf der B274 durch Katzenelnbogen fährt, sieht sie zwangsläufig, die Baustelle an der psychiatrischen Fachklinik. Neben der Baustellenzufahrt erspähen Vorbeifahrende auch mehrere im Hof aufgestellte Container. Ein Schild an der Einfahrt signalisiert außerdem, dass die sonst dort zur Verfügung stehenden Parkplätze gesperrt sind.

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