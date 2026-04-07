An der psychiatrischen Fachklinik in Katzenelnbogen wird gebaut. Was genau, erläutert Geschäftsführer Thorsten Mägdefrau, während der ärztliche Direktor, Professor Wolfgang Eirund, Einblicke ins umfangreiche Therapieangebot gibt.
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Wer auf der B274 durch Katzenelnbogen fährt, sieht sie zwangsläufig, die Baustelle an der psychiatrischen Fachklinik. Neben der Baustellenzufahrt erspähen Vorbeifahrende auch mehrere im Hof aufgestellte Container. Ein Schild an der Einfahrt signalisiert außerdem, dass die sonst dort zur Verfügung stehenden Parkplätze gesperrt sind.