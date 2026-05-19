Großeinsatz in St. Elisabeth Psychiatrie Lahnstein: Randale keine Seltenheit Tobias Lui 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Die Barmherzigenm Brüder Trier (BBT) haben das ehemalige Krankenhaus vor einigen Jahren übernommen. Tobias Lui

Einen großen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gab es in der Nacht zum Samstag in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Lahnstein. Von einer „randalierenden Patientin“ war die Rede, doch was genau ist vorgefallen?

Dröhnende Sirenen, Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst: In der Nacht zum Samstag ist es in Lahnstein zu einem großen Einsatz in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie St. Elisabeth gekommen: Nachdem eine Patientin randaliert hatte, bemerkten Mitarbeitende der „geschützten“ Station einen Gasgeruch und verständigten die Feuerwehr.







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