Was wird aus dem ehemaligen St.-Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein? Seit der Übernahme der Barmherzigen Brüder Trier stehen mehrere Stockwerke leer. Das soll sich ändern: Psychiatrie und Psychotherapie werden erweitert.

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in der Lahnsteiner Nordallee, Regelversorger des Rhein-Lahn-Kreise, wird erweitert: Wie unsere Zeitung exklusiv erfahren hat, wird die Zahl der stationären Betten von 60 auf 80 erhöht, außerdem steigt die Zahl der Plätze in der psychiatrischen Tagesklinik auf 30 (bisher waren es 20). Die Erweiterung ist bereits vom Land Rheinland-Pfalz abgesegnet, vor einer Umsetzung sind allerdings umfangreiche Umbauarbeiten im dritten und vierten Stockwerk des ehemaligen Krankenhauses nötig. Läuft alles nach Plan, sollen die neuen Plätze in eineinhalb bis zwei Jahren umgesetzt sein.

Esther Jacobi folgte am 1. Juli auf Mobascher

Esther Jacobi hat zum 1. Juli die Position der Ärztlichen Direktorin und Chefärztin der psychiatrischen Fachkliniken in Saffig und Lahnstein übernommen, beide Häuser gehören zu den Barmherzigen Brüdern Trier (BBT). Sie folgte auf Privatdozent Arian Mobascher, der das Unternehmen im Sommer verlassen hat. Anfang 2024 hatte die BBT-Gruppe einige Abteilungen des insolventen St.-Elisabeth-Krankenhauses übernommen. Dazu gehörten die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie einschließlich der psychiatrischen Tagesklinik, der psychiatrischen Institutsambulanz sowie alle Pflegeschüler.

In den vergangenen Monaten waren die Barmherzigen Brüder damit beschäftigt zu prüfen, wie man mit den restlichen Stockwerken des traditionsreichen Hauses in der Ostallee umgehen soll. Denn nur die ersten beiden Stockwerke sind mit Psychiatrie und Psychotherapie belegt, außerdem findet sich im Keller eine Physiotherapie. Aus dem ehemaligen Verwaltungstrakt ist mittlerweile ein Wohnheim für rund 40 Pflegeschüler des Koblenzer Pflegecampus geworden. Insgesamt verfügen die beiden BBT-Fachkliniken in Saffig und in Lahnstein aktuell über 125 stationäre und 35 tagesklinische Plätze zur psychiatrischen Versorgung der Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Ein ausführlicher Bericht über die Pläne folgt.