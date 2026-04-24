120.000 Euro Schaden Prozess in Limburg: Insgesamt 15 Autos gestohlen? Rolf Goeckel 24.04.2026, 06:00 Uhr

i In Limburg läuft derzeit ein Prozess gegen eine mutmaßliche Diebesbande. David-Wolfgang Ebener/picture alliance/dpa. picture alliance/dpa

Eine mutmaßliche Diebesbande steht in Limburg vor Gericht. Der Wert der Beute soll fast 120.000 Euro gewesen sein. Was zum Prozessauftakt geschah.

Vor dem Limburger Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Carolin Löw hat der Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Autodieben begonnen. Die Staatsanwaltschaft Limburg wirft den drei Angeklagten im Alter von 39, 40 und 54 Jahren vor, mit unterschiedlicher Beteiligung zwischen September 2024 und Mai 2025 insgesamt 15 Pkw im Wert zwischen 500 Euro und mehreren Zehntausend Euro gestohlen zu haben.







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