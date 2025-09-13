Helerei, schwere, räuberische Erpressung und Nötigung: Das sind nur einige der Vorstrafen, die ein 26-jähriger Angeklagter vor dem Diezer Amtsgericht aufwies. Im aktuellen Fall ging es um ein iPhone.

Ein heute 26-Jähriger, dessen Bundeszentralregister 13 Einträge wegen Diebstahl, Beleidigung, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, gemeinschaftlicher, schwerer räuberischer Erpressung, Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Hehlerei aufweist, hatte über Ebay-Kleinanzeigen ein iPhone für 84,50 Euro angeboten. Er versendete das Gerät jedoch nicht wie besprochen, nachdem er das Geld erhalten hatte.

Selbe Masche wie beim letzten Mal

„Es stimmt, dass ich das Handy angeboten habe. In der Zeit gab es immer wieder Stress mit meiner Freundin, ich habe meine Arbeit verloren.“ „Warum haben Sie denn das Handy nicht verschickt?“, wollte der Vorsitzende Richter im Prozess vor dem Diezer Amtsgericht wissen. „Mein PayPal-Account wie auch mein Ebay-Account wurden gesperrt.“ Er habe das Handy dann einfach an jemand anderen verkauft, erklärte der Angeklagte leichthin.

Der Geschädigte, der extra aus Köln zur Verhandlung angereist war, erzählte im Zeugenstand: „Ich habe dem Angeklagten das Geld per Sofortüberweisung geschickt. Er hatte dann geschrieben, dass er das Gerät per DHL versendet. Als ich ihn nach einigen Tagen fragte, wo das Gerät bleibt, kam keine Antwort mehr, woraufhin ich bei der Polizei einen Betrug angezeigt habe.“

Zwei Jahre zuvor hatte der Angeklagte schon einmal über Ebay-Kleinanzeigen ein iPhone angeboten und auch dieses nie versendet.

„Ich habe aus meinen Fehlern nicht gelernt.“

Der Angeklagte

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragte aufgrund des nachgewiesenen Betruges eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten und diese zur Bewährung auszusetzen, da der Angeklagte einer Erwerbsarbeit nachgeht und eine dreijährige Tochter hat. „Die vom Herrn Staatsanwalt beantragte Strafe halte ich für angemessen. Ich habe aus meinen Fehlern offensichtlich nicht gelernt“, nutzte der Angeklagte sein Recht des letzten Wortes.

Das Gericht folgte in seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre, der Delinquent bekam zur Auflage, 60 Sozialstunden abzuleisten und 84,50 Euro an den Geschädigten zu überweisen.