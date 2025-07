Bunte Plakate, klare Botschaften und laute Stimmen: In Offheim regt sich Widerstand gegen den AfD-“Bürgerdialog“. Was als Straßenfest beginnt, nimmt eine überraschende Wendung – und zeigt, wie umkämpft Demokratie sein kann.

„Kein Bock auf Nazis“ und „Mehr Liebe, weniger AfD“. Solche und ähnliche Slogans waren am Freitagnachmittag, 4. Juli, auf Plakaten im Ortskern des Limburger Stadtteils Offheim zu lesen. An Ort und Stelle trafen sich rund 200 Menschen, die gegen einen sogenannten Bürgerdialog der Alternative für Deutschland in der Gaststätte „Zur Turnhalle“ demonstrierten. Die Kundgebung war geprägt von Redebeiträgen und musikalischen Einlagen. Mit Ausnahme von einigen kleinen Zwischenfällen lief die Zusammenkunft harmonisch ab.

„Wir möchten ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzen.“ Mit diesen Worten eröffnete Josef Erbach (Grüne) vom Ortsbeirat Offheim die Protestaktion, die unter dem Namen „Straßenfest der Toleranz“ von den Vereinen Limbunt, Gegen Vergessen – für Demokratie, Wir sind mehr, Helferkreis Villmar und den Omas gegen Rechts sowie aus der Politik von den Grünen, Volt, den Jusos und der Linksjugend organisiert wurde. Die Abneigung einiger Offheimer gegen Mitbürger mit anderer Hautfarbe sei nicht akzeptabel, sagte Erbach außerdem.

Weitere Redner betonten, dass es in der AfD Hessen genau die gleiche Hetze wie in anderen Landesverbänden der Partei gebe und eine „klare Brandmauer“ zu der rechtspopulistischen Gruppierung aufrechterhalten werden müsse. Laut dem Grünen-Politiker Andreas Pötz gehe es darum, der AfD „die Maske vom Gesicht zu reißen“, damit jeder das „antidemokratische Gesicht“ der Partei erkenne. Ein Mitglied der Organisation „Omas gegen Rechts“ forderte zudem die Anwesenden auf, mutig zu sein und für Werte sowie für eine offene Gesellschaft einzustehen.

Bürgerin sorgt sich wegen AfD-Zuspruch junger Leute

Unter den Protestlern befand sich auch Marius Zey aus Offheim, der die Interessen der Volt-Partei vertrat. „Wir wollen den Bürgerdialog der AfD nicht unwidersprochen vorübergehen lassen“, sagte er. Die Demonstrantin Christine Wagner aus Offheim ergänzte: „Es darf sich hier im Ort keine AfD-Basis bilden. Ich habe große Sorge, weil sich immer mehr junge Leute der Partei zugehörig fühlen.“

Die ersten 90 Minuten der Gegenkundgebung verliefen rundum friedlich. Man tauschte sich aus und sang zusammen das Lied „Omas leisten Widerstand“. Es herrschte eine durchaus besorgte, aber auch zuversichtliche Stimmung. Als dann allerdings mehrere AfD-Verantwortliche mit einem Schmunzeln im Gesicht über den Protestplatz marschierten, drohte die Stimmung zu kippen. Laute Buh-Rufe, Beschimpfungen und sogar eine kleine Rangelei prägten über einen kurzen Zeitraum hinweg das Bild der Kundgebung. Anschließend versammelten sich einige Protestierende vor der Absperrung zum Gasthaus „Zur Turnhalle“, um Besucher sowie Verantwortliche des AfD-Dialogs mit Sprüchen wie „Nazis raus“ und „Ganz Offheim hasst die AfD“ zu empfangen.

Was sich darauffolgend in der Gaststätte abspielte und welche Themen die AfD-Redner Marcus Resch, Uwe Schulz sowie Martin Hohmann ansprachen, ist nicht bekannt. Die Polizei verweigerte Journalisten den Zugang zum Bürgerdialog der Alternative für Deutschland, ebenso wenig konnten Protestierende in den Saal. Am Samstagabend, 5. Juli, äußerte sich die AfD Limburg-Weilburg dann auf ihrer Facebook-Seite zu ihrem „Bürgerdialog“, der ein „voller Erfolg“ in einem vollen Veranstaltungssaal gewesen sei. Zu den Inhalten ist dem Post aber nichts zu entnehmen. Kritisiert wird aber der „hochaggressive Mob“, dessen Agieren mit „demokratischem Protest nichts mehr zu tun hat“.