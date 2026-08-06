Wenn im Botanischen Garten in Hahnstätten Events veranstaltet werden, dann wird es mitunter laut – so laut, dass die Anwohner nun Unterschriften gegen den Lärm gesammelt haben.
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Rund 60 Bürger aus Hahnstätten haben am Dienstagabend vor der Gemeinderatssitzung gegen den Lärm bei Feiern in der Event-Location im Botanischen Garten in Hahnstätten protestiert. Sie brachten in der sachlich geführten Aktion den ganzen Unmut zum Ausdruck, der sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei direkten Anwohnern angestaut hat, sondern den ganzen Ort in Unruhe versetzt.