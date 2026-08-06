Bürger sammeln Unterschriften Protest gegen Lärm im Botanischen Garten Hahnstätten Uli Pohl 06.08.2026, 09:00 Uhr

i Rund 200 Unterschriften betroffener Bürger machen das ganze Ausmaß der Lärmbelästigung rund um den Botanischen Garten deutlich. Uli Pohl

Wenn im Botanischen Garten in Hahnstätten Events veranstaltet werden, dann wird es mitunter laut – so laut, dass die Anwohner nun Unterschriften gegen den Lärm gesammelt haben.

Rund 60 Bürger aus Hahnstätten haben am Dienstagabend vor der Gemeinderatssitzung gegen den Lärm bei Feiern in der Event-Location im Botanischen Garten in Hahnstätten protestiert. Sie brachten in der sachlich geführten Aktion den ganzen Unmut zum Ausdruck, der sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei direkten Anwohnern angestaut hat, sondern den ganzen Ort in Unruhe versetzt.







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