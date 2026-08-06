Bürger sammeln Unterschriften
Protest gegen Lärm im Botanischen Garten Hahnstätten
Rund 200 Unterschriften betroffener Bürger machen das ganze Ausmaß der Lärmbelästigung rund um den Botanischen Garten deutlich.
Rund 200 Unterschriften betroffener Bürger machen das ganze Ausmaß der Lärmbelästigung rund um den Botanischen Garten deutlich.
Uli Pohl

Wenn im Botanischen Garten in Hahnstätten Events veranstaltet werden, dann wird es mitunter laut – so laut, dass die Anwohner nun Unterschriften gegen den Lärm gesammelt haben.

Lesezeit 2 Minuten
Rund 60 Bürger aus Hahnstätten haben am Dienstagabend vor der Gemeinderatssitzung gegen den Lärm bei Feiern in der Event-Location im Botanischen Garten in Hahnstätten protestiert. Sie brachten in der sachlich geführten Aktion den ganzen Unmut zum Ausdruck, der sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei direkten Anwohnern angestaut hat, sondern den ganzen Ort in Unruhe versetzt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren