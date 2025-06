Burgen, Felsgrate und Fernblicke in einer unvergleichlich schönen Natur: Die Loreley Touristik macht sich auf den Weg, die schönsten Wanderwege in der Region zusammenzufassen. Ein echter Gewinn – nicht nur für Touristen.

Wandern gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen – besonders, wenn abwechslungsreiche Wege und Ausblicke locken – dann kann selbst der Spaziergang vor der Haustür zu einem unvergleichlichen Erlebnis werden. Die Verbandsgemeinde Loreley bietet dafür beste Voraussetzungen. Nicht umsonst ist das Mittelrheintal zum Weltkulturerbe ernannt worden. Aber wo führen die schönsten Routen entlang? Die Loreley Touristik hat sich mit dem Projekt „Wanderregion Loreley“ auf den Weg gemacht, diese mit der Hilfe der Ortsgemeinden ausfindig zu machen. Das Ziel: Unter dem Titel „Loreleyspuren“ sollen die schönsten Rundwege in der Verbandsgemeinde Loreley auf einer Karte zusammengefasst und professionell beworben werden.

i Das Projektteam mit der Vanessa Westermayer (Mitte, vorn), Leiterin des Projekts bei der Loreley Touristik, dem Team der Sweco mit Ivo Rücker (Mitte, hinten), Marion Gutberlek (rechts) und Michael Teusch (2. von links), Ulrike Dallmann (links), Geschäftsführerin der Loreley Touristik, sowie Armin Schaust (2. von rechts) von der Verbandsgemeinde Loreley. Mira Zwick

Nun hatte Projektleiterin Vanessa Westermayer von der Loreley Touristik zum Auftaktgespräch in den Rathaussaal in Nochern eingeladen, wo sie gemeinsam mit dem Projektteam des beauftragten Architektur- und Ingenieurbüros Sweco knapp 30 Interessierte über den aktuellen Stand informierte. Einiges an Vorarbeit war in den vergangenen Jahren bereits gelaufen. Die Ortsgemeinden waren aufgerufen, ihre schönsten Rundwanderwege an die Loreley Touristik zu melden – 50 kamen dabei zusammen. Projektmitarbeiter Michael Teusch von Sweco ist alle Wege abgelaufen und hat sie unter fachlichen Kriterien begutachtet. Ziel ist es, eine Auswahl besonders attraktiver Wege zu schaffen, die sich touristisch vermarkten und teilweise sogar als Qualitätswanderwege zertifizieren lassen.

Zertifizierte Wanderwege sind ein Qualitätsversprechen für Wanderer

Kriterien für eine Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband sind beispielsweise, dass maximal 20 Prozent des Weges asphaltiert oder gepflastert sein dürfen, mindestens 35 Prozent müssen naturnahe Wege sein. Aber auch, ob es unterwegs Infrastruktur wie Sitzgelegenheiten oder gastronomische Angebote gibt oder der Weg mit besonderen Ausblicken, Natur- oder Kulturdenkmälern aufwartet, spielt dabei mit rein.

i Viele Interessierte waren der Einladung zur Vostellung des Projekts in das Nocherner Rathaus gefolgt. Mira Zwick

Von den 50 eingereichten Routen wurden 25 für die weitere touristische Vermarktung ausgewählt. Elf davon erfüllen die Anforderungen für eine Zertifizierung als Qualitätswanderweg und sollen künftig unter dem Namen „Loreleyspuren“ beworben werden. Denn eine solche Zertifizierung ist ein Qualitätsversprechen für die Wanderer, machte Sweco-Projektleiter Ivo Rücker deutlich. Michael Polch stellte die elf Wege – die Arbeitstitel sollen im weiteren Prozess noch optimiert werden – der Zuhörerschaft von Nord nach Süd vor:

Braubach 2.0: Kombination aus Grubenweg und Burgenweg.

Kamper Hütten-Tour: Mit besonderem Blick auf die „Feindlichen Brüder“.

Feindliche Brüder 2.0: Längere Tour mit Natur- und Kulturerlebnis.

VR19 Lierschied: Rundweg mit tollen Ausblicken, etwa fünf Kilometer lang.

VR1 Reichenberg–Bogel–Auel: 18,6 Kilometer lange Tour mit tollen Weitblicken; Knackpunkt ist jedoch die Querung einer Bundesstraße.

Zur Rheinhölle 2.0: 5,5 Kilometer lange Tour bei Bornich über Felsgrat und durch wildromantische Natur durch die Gemarkung Rheinhölle.

Schau ins Welterbe 2.0: Start in Bornich an Naturdenkmal Adolfseiche vorbei mit Ausblicken ins Urbachtal.

Fetz 2: Start in Dörscheid, führt oberhalb des Urbachtals und da entlang der Hangkante mit Blick ins Rheintal.

Fetz 4 Gegenrichtung zu Fetz 2, mit Ausblick auf Kaub und Burg Pfalzgrafenstein.

Urbach-Runde Variante 416,6 km durch die Höhen bei Weisel und ins Urbachtal mit Anknüpfungspunkten an die Wege Schau ins Welterbe 2.0 und Fetz 2.

Schiefer-Runde Variante B: Route durch ehemaliges Schieferabbaugebiet bei Weisel.

Die nächsten Schritte im Projekt

In einem anschließenden Workshop wurden Anregungen und Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung aufgenommen. Dabei zeigte sich: Die Projektziele waren nicht allen Beteiligten zu Beginn klar. Gleichzeitig wurde konstruktiv an der Optimierung der einzelnen Strecken gearbeitet und Anregungen und Verbesserungsvorschläge vom Projektteam aufgenommen. Bis zum Projektende im Oktober 2027 stehen noch wichtige Arbeitsschritte an. Das Sweco-Team wird alle Wege erneut begehen, um unter anderem geeignete Standorte für die künftige Beschilderung zu definieren. Diese soll Anfang 2026 ausgeschrieben werden, berichtet die Vanessa Westermayer.

Parallel zur Wegeplanung arbeitet die Loreley Touristik mit einem G.Staltungsbüro aus Bad Ems an einem Logo für die Marke „Loreleyspuren“. Die endgültige Benennung der einzelnen Wege erfolgt gemeinsam mit den jeweiligen Ortsgemeinden, kündigt Westermayer an. Diese spielen auch langfristig eine zentrale Rolle: Sie sollen sich um die Pflege der ausgewählten Wege kümmern. Um das zu unterstützen, sollen bis Jahresende ehrenamtliche Wegepatenschaften entstehen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden durch Sweco geschult und können sich direkt bei der Loreley Touristik melden.

Gewinn für Touristen und Einheimische gleichermaßen

Am Ende des Projekts steht dann eine Karte mit den schönsten Wanderwegen in der Verbandsgemeinde Loreley – ein echter Gewinn nicht nur für Touristen, sondern insbesondere auch für die Menschen hier, die so unkompliziert ihre Heimat noch mal neu entdecken können.

Das Projekt Wanderwegekonzept Loreley

Die Loreley Touristik hat das Projekt Wanderwegekonzept Loreley ins Leben gerufen. Projektleiterin Vanessa Westermayer erarbeitet gemeinsam mit dem Architektur- und Ingenieurbüro Sweco und mit der Unterstützung der Städte und Ortsgemeinden ein Wanderwegekonzept, in dem die 25 schönsten Wanderwege der VG Loreley zusammengefasst sind. Alle Wege sollen eine einheitliche Beschilderung bekommen. Diese Wege sollen später mit einer Karte sowie einem Pocketguide, aber auch in der Outdoor-Active-App vermarktet und über die Region hinaus beworben werden. Für das Projekt stehen Mittel in Höhe von 210.000 Euro bereit, davon sind 60 Prozent – 126.000 Euro – Leader-Fördermittel. Bis 2027 soll das Projekt abgeschlossen sein. Die Durchführung des Projekts liegt in der Hand der Loreley Touristik, die Trägerschaft für die Wanderwege selbst bleibt aber natürlich bei den Ortsgemeinden, die damit auch für die Pflege und Instandhaltung zuständig sind.