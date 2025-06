Seit Wochen proben die rund 30 Amateurschauspieler der Ardeck-Burgfestspiele für ihr diesjähriges Stück, das im August insgesamt viermal zur Aufführung kommt. Auf den „Brettern, die die Welt bedeuten“ und die auch diesmal auf dem Platz vor der Burg ausgelegt sind, wagt sich das Ensemble an den TV-Klassiker der 60er-Jahre schlechthin: der Komödie „Don Camillo und Peppone“. Regie führt auch in diesem Jahr Marcel Blaeschke.

Ein Stück Kulturgeschichte

Zur Handlung: Bürgermeister Peppone, Anführer der kommunistischen Partei, sowie sein Gegenspieler Don Camillo, der katholische Pfarrer des Dorfes, von heißem Blut und lockerer Faust. Beide wollen nur das Beste für „ihr“ Dorf, haben aber grundverschiedene Ansichten, welche zu einer herzlichen Feindschaft führen. Doch trotz ihrer Gegnerschaft wollen sich die beiden Streithähne nicht ernstlich schaden. Und wenn alles nicht hilft, dann entledigt sich Don Camillo seines Priesterrocks und regelt die Angelegenheiten mit Peppone ganz „wie unter Männern“ im ehrlichen Faustkampf. Gott sei Dank hat Jesus Christus immer ein Wörtchen mitzureden!

Die Lager im Dorf sind verfeindet – besonders die Familien Pasotti und Bruciata, reiche Großgrundbesitzer und arme Bauern – schlagen sich seit Generationen die Köpfe ein. Pasottis Tochter Gina hat derweil ein Verhältnis mit dem armen Mariolino Bruciata. Und als die beiden wie Romeo und Julia ihrem Leben ein Ende setzen wollen, greifen die beiden Protagonisten beherzt ein. Können die beiden Zankhähne Don Camillo und Peppone es schaffen, das zerrüttete Dorf wieder zu vereinen und die junge Liebe vor sich selbst zu retten?

Bewährte Schauspieler

In die Rolle des Don Camillo schlüpft vor der Kulisse der Burgruine Ardeck Jörg Müller, in die seines Gegenspielers Peppone Thomas Laux. Peppones Frau Ariana spielt Christiane Wagner. Die Lehrerin a.D. Signora Christina wird von Alexandra Holter dargestellt. Udo Bieger und Kerstin Müller kommen als Großgrundbesitzer Pasotti und seiner Tochter Gina auf die Bühne. Schließlich werden Giuseppe Lazzaro als der verarmte Bauer Bruciata und Peter Müller als dessen Sohn Mariolino zu sehen sein. In weiteren Rollen sind Markus May, Frank Pabst, Jan May, Franz Bockler, Mario Reichwein und Anne-Kathrin Specht mit von der Partie. Hinzu kommen noch 13 Statisten.

Vorverkaufsstellen

Die Aufführungen sind am 22. und 23. August sowie am 29. und 30. August jeweils ab 20 Uhr. Die Tickets kosten 17 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse. Vorverkaufsstellen sind in den Bäckereien Lieber in Niederneisen, Schug-Müller in Flacht sowie in der Tourist-Zentrale in Diez, der Volksbank Holzheim und bei „Buch und Wein“ in Diez eingerichtet.