Ein Seniorenzentrum soll älteren Menschen neben einer Wohnmöglichkeit mit Pflege auch Begegnungsstätte mit Freizeitaktivitäten und sozialen Angebote sein. Bei Pro Seniore in Lahnstein versucht man seit 25 Jahren dem gerecht zu werden.

Das Dilemma ist überall gleich: Durch den demografischen Wandel nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen zu. Gleichzeitig wächst die häusliche Pflege stark an, die Zahl der Pflegeheime sinkt, der Markt wird zunehmend von privaten Trägern dominiert, die sich auf ambulante und teilstationäre Angebote konzentrieren. Pro Seniore in Lahnstein ist eine solche Einrichtung. Anlässlich des 25-jährigen-Jubiläums kamen zahlreiche Gäste und Bewohner zur Feier in die Residenz, die von vielen Lahnsteinern wegen ihrer orangenen Farbe nur „Apfelsinenkiste“ genannt wird. Auch Defizite in der Gesundheitspolitik kamen zur Sprache.

In der Einrichtung in Lahnstein sind 80 Mitarbeiter beschäftigt

Die Pro-Seniore-Unternehmensgruppe ist eine der führenden, privaten Anbieter von Senioreneinrichtungen in Deutschland, in bundesweit mehr als 100 Einrichtungen mit rund 17.000 Betten arbeiten 9000 Mitarbeiter. Etwa 80 davon sind in Lahnstein beschäftigt, „zwölf davon sind seit mehr als 20 Jahren dabei“, wie Residenzleiter Matthias Weise anlässlich der Feierstunde betonte. „Da sind wir sehr stolz drauf.“ Er betonte die enge Verbundenheit vieler Mitarbeiter zum Haus, ging aber auch auf Probleme von Pflegeeinrichtungen ein. „Der Fachkräftemangel macht uns sehr zu schaffen, daher sind wir sehr dankbar, viele ausländische Pflegekräfte beschäftigen zu können.“ Überhaupt seien die Mitarbeiter das große Faustpfand des Hauses, „wir sind sehr stolz auf unser Team“, so Weise, der auch im Namen von Eva Olson, der Pflegedienstleiterin, sprach. „Jeder trägt seinen Teil zum guten Ruf unserer Einrichtung bei.“

Appell an die Politik für lockere Strukturen

Die Schwierigkeiten in der Pflege seien nichtsdestoweniger groß, so Weise weiter, der sich auch an die anwesenden Kommunalpolitiker wandte. „Politik muss sich unbedingt ändern“, betonte er. „Denn der Pflegenotstand ist weiter da.“ Es brauche neue Konzepte, Strukturen müssten gelockert werden. Das neue Personalberechnungsverfahren sei ein guter Anfang, vielerorts werde aber noch auf die Fachkraftquote bestanden, kritisierte Weise. Auch deutete der Residenzleiter an, dass der Pflegestützpunkt Lahnstein vor dem Aus stehe – und bat die Anwesenden darum, sich an einer Unterschriftenaktion zum Erhalt zu beteiligen. Der Pflege stützpunkt ist eine kostenlose Beratungsstelle im Rhein-Lahn-Kreis, die pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen dabei unterstützt, individuelle Lösungen zu finden.

i Zahlreiche Gäste und Bewohner des Hauses kamen zu den Feierlichkeiten des Jubiläums. Tobias Lui

Lahnsteins Stadtchef Lennart Siefert nahm den Ball gleich auf, „auch wenn ich als Oberbürgermeister relativ wenig Einfluss auf die Gesetzgebung habe, sind mir die Probleme in der Pflege sehr bewusst“. Bei Pro Seniore, so Siefert weiter, merke man schnell, dass dies nicht nur ein Ort der Pflege, sondern für die Bewohner auch ein Ort zum Leben sei, ein neues Zuhause, in dem man sich sehr wohlfühlen könne. „Hier wird gelacht, gefeiert und manchmal auch getrauert.“ Das Pflegezentrum sei ein „nicht wegzudenkender Teil Lahnsteins“ geworden. Auch Landrat Jörg Denninghoff lobte die Einrichtung, sprach von einem Haus „des Lebens, des Lernens und des Miteinanders“.