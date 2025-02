Mietpreise für das Jukz Prinzenpaar überrascht den Stadtrat 27.02.2025, 06:00 Uhr

Der Lahnsteiner Stadtrat hat erwartungsgemäß zugestimmt, den finanzielle Anteil der Stadt an der Bundesgartenschau 2029 zu erhöhen. Einen Überraschungsbesuch gab es in der Februarsitzung des Gremiums auch.

Der Lahnsteiner Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Mietpreise für das Jugendkulturzentrum (Jukz) in der Wilhelmstraße angepasst – und eine Ausnahme für den Jukz-Förderverein implementiert. Weitere Themen im Rat: Die Bundesgartenschau (Buga) und der Stadtumbau in Oberlahnstein.

