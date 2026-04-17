Nach Kündigung der Praxisräume
Praxis-Aus: Zahnarztversorgung im Kreis unter Druck?
Wolfgang Gasteyer muss seine Praxis in Braubach schließen. Der Mietvertrag wurde ihm gekündigt.
Wolfgang Gasteyer muss seine Praxis in Braubach schließen. Der Mietvertrag wurde ihm gekündigt.
Mira Zwick

In Braubach wird es bald eine Zahnarztpraxis weniger geben. Dem Inhaber Wolfgang Gasteyer wurde der Mietvertrag gekündigt. Doch wie sieht es allgemein mit der zahnärztlichen Versorgung im Rhein-Lahn-Kreis aus? Und wie geht es für Gasteyer weiter?

Lesezeit 2 Minuten
Es ist beschlossene Sache: Die Zahnarztpraxis in Braubach von Wolfgang Gasteyer wird schließen. Die Entscheidung traf der Zahnmediziner nicht aus eigenen Stücken. Weil der Mietvertrag für seine Praxisräume nach knapp 40 Jahren von der evangelischen Kirchengemeinde in Braubach, die Eigentümerin der Immobilie ist, gekündigt wurden, muss er nun den Hut nehmen

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