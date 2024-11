70 Arbeitsplätze geschaffen Post eröffnet neuen Zustellstützpunkt in Lahnstein 27.11.2024, 11:43 Uhr

Robby Schaap, der Leiter der Abteilung Auslieferung der Postniederlassung Koblenz, begrüßte jüngst zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt Lahnstein, Lennart Siefert, alle Mitarbeiter im neuen Betriebsgebäude in der Koblenzer Straße.

{element}Einst war hier ein großer Lebensmitteldiscounter zu finden: In dem ehemaligen Lidl-Gebäude in der Koblenzer Straße hat die Deutsche Post AG ein Verteilsystem für Pakete eingerichtet. Bereits seit einigen Wochen starten die Zusteller des Zustellstützpunktes, kurz ZSP, von ihrer neuen Betriebsstätte aus in die Zustellung.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen