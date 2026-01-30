Ende einer rund 45 Kilometer langen Verfolgungsfahrt auf der A3: Am Freitagmorgen nahmen Beamte einen 19-jährigen Autofahrer in einem Neubaugebiet in Gückingen fest.
Mit Martinshorn, Blaulicht und gleich vier Streifenwagen im Einsatz endete am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr im Gückinger Neubaugebiet eine Verfolgungsfahrt. Festgenommen wurde ein 19-jähriger Mann. Anwohner beobachteten aus der Ferne den Einsatz der Beamten und wie offenbar Türen und Kofferraum des verfolgten Autos aufgerissen und das Fahrzeuginnere durchsucht wurde.