Insbesondere die CDU hält sich beim Thema Verkehr in Lahnstein öffentlich zurück. Dies kritisiert die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ – und hat außerdem einen Gefahrenherd rund um die Feuerwache Süd ausgemacht.

Mit Kritik an einigen Ratsfraktionen, die nicht ihre Anliegen – Ende der „Ringlösung“ und Umkehrung der Adolfstaße in Oberlahnstein – teilen, meldet sich erneut die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ zu Wort. Außerdem kritisieren die Sprecher Michael Cramer von Clausbruch und Jürgen Jung die Beschilderung auf der B42, sprechen in dem Zusammenhang von einer „Schildbürgerposse“.

Der Reihe nach: Zuletzt hatten SPD, Grüne, Unabhängige Liste (ULL) und Freie Bürgerliste (FBL) ein Informationsdefizit in Sachen Verkehrsführung kritisiert (wir berichteten). Diese Kritik teilt die BI, fordert, der Rat müsse in die Diskussion um die zukünftige Verkehrsführung eingebunden werden, was die Stadtverwaltung bekanntlich ablehnt. „Unverständlich“ nennen es derweil die BI-Sprecher, „warum sich andere Fraktionen bislang nicht zu diesem wichtigen Thema positioniert haben“. Die BI appelliert an diese – gemeint dürfte in erster Linie die CDU sein –, Stellung zu beziehen, „und sich gegebenenfalls der Haltung der anderen Fraktionen anzuschließen“, wie die BI erklärt.

Kritik am stellvertretenden FBL-Chef

Kritik übt man an den Ausführungen des stellvertretenden FBL-Fraktionsvorsitzenden Paul Arzheimer. Dieser hatte an ein Gutachten des Verkehrsbüros Vertec erinnert, welches die Ringlösung als Voraussetzung für eine Entlastung der Innenstadt genannt habe. Die BI nennt diese Aussage „unzutreffend“. Im Mobilitätsentwicklungskonzept sei die „Ringlösung“ lediglich im Rahmen der Bürgerbeteiligung im Dezember 2019 thematisiert worden. „In die abschließenden Empfehlungen der Firma Vertec fand sie hingegen keinen Eingang“, so von Clausbruch und Jung. Stattdessen sei die Realisierung einer Entlastungsstraße empfohlen worden. Die Finanzierung einer solchen Straße ist allerdings aktuell in weiter Ferne.

Laut BI haben die Vertec-Gutachter aber auch eine alternative Verkehrsführung über Kirchstraße, Bürgermeister-Müller-Straße und die Braubacher Straße vorgeschlagen. Auch sieht die BI keine Belege für die Behauptung der Verwaltung, dass durch die Ringlösung die Aufenthaltsqualität im Innenstadtbereich gesteigert werden könne. „Die große Anzahl der Lahnsteiner Einwohner und der Autofahrer“, so die Auffassung der BI, „lehnt die Mehrbelastung durch die unnötigen Umwege ab“.

Kritik an „unvollständiger“ und „falscher“ Beschilderung

Wenige Tage nach diesen Äußerungen legen die BI-Sprecher nach, berichten von einem Verkehrschaos rund um die Feuerwache Süd: „Mehr Durchgangsverkehr, zunehmender Lärm, erhöhte Abgasbelastung und ein wachsendes Unfallrisiko prägen nun den Alltag in Wohngebieten.“ Dies sei ein „besonders drastisches Beispiel für das Scheitern“ der neuen Verkehrsführung. Die BI wählt deutliche Worte. „Was sich hier abspielt, gleicht einer Schildbürgerposse – mit potenziellen Unfallgefahren.“ Die Beschilderung auf der B42 sei unklar, unvollständig und widersprüchlich, wodurch sich, so die Kritik, regelmäßig ortsunkundige Lkw-Fahrer in die engen Straßen von Lahnstein-Süd verfahren. „Sie blockieren Kreuzungen, fahren sich fest oder wenden mit riskanten Manövern an völlig ungeeigneten Stellen – etwa am Europaplatz oder direkt vor der Feuerwache.“ Der Hof der Feuerwache sei mittlerweile zwar abgesperrt worden, doch dies behindere das Aus- und Einfahren der Feuerwehrfahrzeuge. „Diese Maßnahme stellt ein unnötiges Gefährdungspotenzial für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte dar.“ Cramer von Clausbruch und Jung sprechen von „unzureichender Planung“, das Risiko für die öffentliche Sicherheit werde „billigend in Kauf genommen“.

„Ich kann keinen Unfallschwerpunkt bestätigen, der auf die aktuelle Verkehrsführung zurückzuführen wäre.“

PI-Leiterin Caroline Fachinger

Unsere Zeitung hat bei Polizeihauptkommissarin Caroline Fachinger, Leiterin der Polizeiinspektion (PI) Lahnstein, nachgefragt, ob sie die Schilderungen so bestätigen kann. „Ich k ann keinen Unfallschwerpunkt bestätigen, der auf die aktuelle Verkehrsführung zurückzuführen wäre“, erklärt Fachinger. Im Gegenteil: Nach Fertigstellung der Sanierung von Nord- und Ostallee laufe der Verkehr in Oberlahnstein nach ihrem Eindruck gut. „Auch die Veränderungen in der Wilhelmstraße haben nicht zu mehr Unfällen geführt.“ Wie immer bei Verkehr gelte aber, so Fachinger grundsätzlich, „dass sich die Verkehrsteilnehmer an Neuerungen erst gewöhnen müssen“.

Gelegentliche Probleme von ortsunkundigen Lkw-Fahrern rund um die Feuerwache Süd gebe es durchaus, von unhaltbaren Zuständen könne aber keine Rede sein. Fachinger: „Es kommt schon mal vor, dass sich welche verfahren, gerade wenn ausländische Fahrer ein fest installiertes Navigationsgerät nutzen.“ Aber auch dies sei händelbar und werde sich mit der Zeit einspielen. Ein Risiko für die öffentliche Sicherheit bestehe in keiner Weise. „Wenn eine solche Gefahr bestünde, hätten wir davon erfahren.“

Verwaltung: An einer Lösung wird gearbeitet

Auch die Stadtverwaltung bestätigt Probleme mit der Beschilderung an der B42. „Die Thematik ist bekannt. Gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität wird hier an einer Lösung gearbeitet.“ Nicht so stehen lassen möchte man im Rathaus die Aussage der BI, es könne dadurch zu Verzögerungen bei Rettungseinsätzen kommen. „Das weisen wir entschieden von uns.“