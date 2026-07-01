Reaktion auf tödliche Unfälle Polizei fordert Tempolimit auf der A3 am Elzer Berg Stefan Dickmann 01.07.2026, 14:45 Uhr

i Die A3 in Limburg: Der Fahrer dieses Kleintransporters hatte aufgrund der Wucht des Aufpralls auf ein Stauende am Montag, 8. Juni 2026, offenbar keine Chance zu überleben. Feuerwehr Elz/Hilmar von Schenck

Im Juni gab es zwei tödliche Unfälle auf der A3 an fast exakt der gleichen Stelle – bei Elz. Polizei und Autobahn GmbH wollen dem nun mit zwei Veränderungen auf der Strecke Herr werden.

Die beiden tödlichen Verkehrsunfälle auf der A3 in Höhe von Limburg und Elz Anfang Juni 2026 sollten aus Sicht der Polizei verkehrsrechtliche Konsequenzen haben. Die Polizei empfiehlt, tagsüber ein Tempolimit ab dem Elzer Berg (bergab) bis kurz vor der Abfahrt Limburg-Nord einzuführen und ein Überholverbot für schwere Fahrzeuge in diesem Streckenabschnitt schon einige Kilometer vorher anzuordnen.







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