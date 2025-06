Wegen zahlreicher Straftaten war er in Deutschland auffällig geworden und unter anderem vom Landgericht Limburg verurteilt worden. Vor gut zwei Jahren wurde er dann zwar ausgewiesen, doch das hielt einen Rumänen nicht davon ab, wieder in die Bundesrepublik einzureisen. Dafür erhielt er nun bei einer Grenzkontrolle am Dienstag die Quittung.

Wie die Bundespolizeiinspektion Freilassing erklärt, hatte der 35-Jährige eine lange Liste an Straftaten auf dem Kerbholz: Körperverletzung, Raub, schwerer Raub, räuberische Erpressung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung, Trunkenheit im Verkehr und Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz. Gleich mehrfach war er nach seinen Taten in Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern zur Festnahme ausgeschrieben worden. Nun klickten bei Grenzkontrollen auf der A8 an der deutsch-österreichischen Grenze bei Bad Reichenhall die Handschellen bei dem Schwerverbrecher. Aufgefallen war der Rumäne bei der Kontrolle eines Fernreisebusses, in dem er als Insasse saß.

Mann kommt sofort in Haft

Jetzt muss der Mann unmittelbar in Haft. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der Rumäne im Jahr 2018 vor dem Landgericht Limburg wegen schweren Raubs zu insgesamt neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Im Januar 2023 wurde er aus Deutschland ausgewiesen. Die Ausländerbehörde entzog dem Mann die Freizügigkeit und verfügte ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik. Bei Verstoß musste der kriminelle Osteuropäer wieder in Haft. Für den Strafrest in Höhe von 1735 Tagen hatte die Staatsanwaltschaft Limburg seinerzeit nämlich einen Haftbefehl ausgestellt, der nun vollstreckt wird.

Bei den 1735 Tagen bleibt es allerdings nicht: 2021 war der 35-Jährige vor dem Amtsgericht Limburg wegen falscher uneidlicher Aussage zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Aus dieser Strafe ist noch ein Strafrest in Höhe von 98 Tagen zu vollstrecken, wie die Bundespolizeiinspektion Freilassing erklärt. Beide Haftstrafen muss er nun wieder in einer JVA absitzen.