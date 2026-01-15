Demo in Isselbach Polizei Diez stellt Demonstranten gutes Zeugnis aus Till Kronsfoth

Daniel Rühle 15.01.2026, 14:00 Uhr

i Rund 100 Menschen aus dem Rhein-Lahn-Kreis, dem Westerwald und dem Landkreis Limburg-Weilburg demonstrierten gegen eine Veranstaltung der AfD in Isselbach. Mariam Nasiripour

Regenbogenflaggen und Transparente vor sich hertragend demonstrierten auf Einladung linker Parteien und Gruppierungen hin knapp 100 Menschen in Isselbach gegen die AfD. Die Polizei erklärt, wie die Demonstration verlaufen ist.

Die AfD traf sich am Freitag, 9. Januar, in Isselbach in einer Gaststätte zu einem Bürgerdialog. Dagegen gingen Dutzende Menschen auf die Straße, eine Gegendemonstration wurde von den Linken, der SPD, den Grünen und anderen Gruppierungen organisiert. Wir haben bei der Polizei Diez nachgefragt, wie der Einsatz aus ihrer Sicht verlaufen ist.







