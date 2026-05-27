Mitte Mai versuchte ein 45-Jähriger, die Polizeiinspektion Bad Ems zu stürmen. Unsere Zeitung ist drangeblieben und hat nach den Schäden und – viel wichtiger – nach dem Verbleib des Mannes mit dem 30 Zentimeter langen Messer gefragt.
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Es sind Szenen, die man sonst nur aus Krimis kennt: Es ist ein wechselhafter Dienstag, 19.30 Uhr. Ein Mann randaliert im Schleusenbereich der Polizeiinspektion Bad Ems. Er zückt ein Messer. Klingenlänge: 30 Zentimeter. Sein Versuch, in die Wache einzudringen, misslingt ihm.