Nach Randale im Revier Polizei Bad Ems: Was wurde aus dem Mann mit dem Messer? Daniel Rühle 27.05.2026, 20:00 Uhr

i Mit einem Randalierer mussten sich die Beamten der Polizeiinspektion Bad Ems am 12. Mai auseinandersetzen. Was wir nun über den Vorfall wissen. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Mitte Mai versuchte ein 45-Jähriger, die Polizeiinspektion Bad Ems zu stürmen. Unsere Zeitung ist drangeblieben und hat nach den Schäden und – viel wichtiger – nach dem Verbleib des Mannes mit dem 30 Zentimeter langen Messer gefragt.

Es sind Szenen, die man sonst nur aus Krimis kennt: Es ist ein wechselhafter Dienstag, 19.30 Uhr. Ein Mann randaliert im Schleusenbereich der Polizeiinspektion Bad Ems. Er zückt ein Messer. Klingenlänge: 30 Zentimeter. Sein Versuch, in die Wache einzudringen, misslingt ihm.







Artikel teilen

Artikel teilen