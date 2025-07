Der AfD-Bürgerdialog und die damit zusammenhängendeGegenkundgebung in Limburg-Offheim sorgen weiterhin für Gesprächsstoff in der Stadt. An Ort undStelle kam es am Freitagabend, 4. Juli, zu Pöbeleien. Polizeisprecher Carsten Wernerteilt nun mit, dass deshalb eine Strafanzeige gegen einenDemonstranten wegen Beleidigung gestellt wurde. Seinen Angaben zufolge laufendie Ermittlungen. Weitere Straftaten hätten die Beamten nicht feststellenkönnen.

Störungsverbot ist Teil des Hessischen Versammlungsgesetzes

Während der Zusammenkunft der AfD-Gegner im Ortskern von Offheim wurde zudemKritik laut, weil die Polizei einigen Bürgern den Zugang zum Bürgerdialogverweigerte. Auch dazu äußerte sich Werner nun: „Bei der Veranstaltung der AfDhandelte es sich im rechtlichen Sinne um eine öffentliche Versammlung ingeschlossenen Räumen. Jeder Bürger hat grundsätzlich das Recht, an dieserVersammlung teilzunehmen.“

Grenzen dieser Teilnahme ergeben sich laut seinerAussage aber aus dem Hessischen Versammlungsfreiheitsgesetz, welches einStörungsverbot beinhaltet. Im Vorhinein habe es Versuche gegeben, die Versammlung zu stören. Eineentsprechende Gruppe von Personen sei am Tag der Veranstaltung wahrgenommenworden. „Diese begehrte Zugang zu der Versammlung. Aufgrund konkreterErkenntnisse und dem Verhalten der Gruppe gegenüber erkennbaren Mitgliedern derAfD wurde der Zutritt zu der Versammlung verweigert“, erklärte Werner. Gleichwohl sei Personen – auch aus der Richtung der Gegendemonstration –Zutritt gewährt worden, bei denen keine Störungsabsichten feststellbar waren.

Polizei räumt Fehler ein

Und warum bekamen eigentlich auch Journalisten keinen Zutritt zumAfD-Bürgerdialog? Das sei ein Fehler seitens der Polizei gewesen, teilte Wernermit. Wäre der zuständige Einsatzleiter bei der Zutrittsanfrage an derAbsperrung zur Gegendemonstration dabei gewesen, hätte man den Einlassselbstverständlich ermöglicht. „Für die Polizei ist die Pressefreiheit nämlichein wichtiges Anliegen“, betonte der Sprecher.

Er erklärte außerdem, warum AfD-Verantwortliche unbehelligt über den Platz derGegenkundgebung marschieren durften. „Der Zugang war frei von jeglichenpolizeilichen Kontroll- und Zugangsstellen. Anders als beim Zugang zumAfD-Bürgerdialog bestand weder eine polizeiliche Notwendigkeit noch rechtlichdie Grundlage, die Gegenveranstaltung polizeilich abzuschirmen“, sagte Werner.Der Sprecher bestätigte zudem Informationen, die besagen, dasseinige Teilnehmer des AfD-Dialogs die Veranstaltung durch den Hinterausgang derGaststätte „Zur Turnhalle“ verlassen haben. Seitens der Ordnungsbehörde sei demVersammlungsleiter dies angeboten worden. Der Großteil der Anwesenden hättedavon aber keinen Gebrauch gemacht