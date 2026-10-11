Mythos zieht am Rhein viele an
Playmobil-Loreley begeistert Sammler und Lokalpatrioten
Iris Ulto aus Weisel freut sich über die ersten drei Playmobil-Loreleyen.
Iris Ulto aus Weisel freut sich über die ersten drei Playmobil-Loreleyen.
Thorsten Stötzer

Schlange stehen für die Loreley als Playmobil-Figur: Zum Verkaufsstart kommen Fans und Sammler zu einer Signierstunde mit Loreley-Darstellerin Selina Ostmann. Ein Mini-Hype, der weit über den Rhein hinaus Wellen schlägt.

Lesezeit 3 Minuten
Ob eine Stefanie mit f geschrieben wird oder nicht, fragt die Loreley lieber noch einmal. „Wollt ihr noch Autogrammkarten mitnehmen?“, bietet sie außerdem an, in besonderer Mission. An diesem Tag hat sie im Besucherzentrum auf ihrem Felsen nämlich viel zu schreiben und weniger ihr Haar zu kämmen.
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