Mythos vom Rhein in Miniatur Playmobil bringt die Loreley in deutsche Kinderzimmer Mira Zwick 03.05.2026, 12:56 Uhr

i Sie ist tief in der deutschen Kultur und Mythologie verwurzelt und ist Sinnbild für die Rheinromantik: Die weltbekannte Loreley hat schon viele Herzen erobert. Schon bald könnte sie auch in vielen Kinderzimmern Einzug halten. Wenn genügend Bestellungen zusammenkommen, wird es eine Loreley-Playmobilfigur nach diesem Prototyp-Vorbild geben. Mira Zwick

Die Loreley ist Sinnbild der Rheinromantik, unzählige Rheinschiffer haben ihr Herz an sie verloren. Schon bald könnte der Mythos vom Rhein ein großes Revival erleben und in viele Kinderzimmer und Setzkästen einziehen. Was bis dahin geschehen muss.

Die Loreley verzaubert mit ihrem legendären Gesang, üppig blonder Haarpracht und unwiderstehlichem Charme seit alters her die Herzen der Menschen. Nun soll die Schönheit aus dem Herzen des Mittelrheintals in neuer Form erscheinen: als Playmobil-Sonderfigur.







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