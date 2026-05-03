Die Loreley ist Sinnbild der Rheinromantik, unzählige Rheinschiffer haben ihr Herz an sie verloren. Schon bald könnte der Mythos vom Rhein ein großes Revival erleben und in viele Kinderzimmer und Setzkästen einziehen. Was bis dahin geschehen muss.
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Die Loreley verzaubert mit ihrem legendären Gesang, üppig blonder Haarpracht und unwiderstehlichem Charme seit alters her die Herzen der Menschen. Nun soll die Schönheit aus dem Herzen des Mittelrheintals in neuer Form erscheinen: als Playmobil-Sonderfigur.