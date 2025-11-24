Diskussion über Standort Platz für E-Ladesäule in Bad Ems umstritten 24.11.2025, 12:00 Uhr

i Soll eine neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge in den Hof hinter dem alten Rathaus in Bad Ems oder nicht besser auf dem Parkstreifen gegenüber aufgestellt werden? Darüber diskutierte der Bauausschuss der Stadt in seiner jüngsten Sitzung. Andreas Galonska

Die E-Mobilität weitet sich aus, die Fahrzeuge brauchen dafür mehr Ladesäulen. In Bad Ems soll eine weitere Ladestation am alten Rathaus entstehen, doch der genaue Standort dafür war im Bauausschuss der Stadt umstritten.

Ladesäulen für Elektroautos sind vielerorts zu finden, so auch in Bad Ems. Das Netz der Ladestationen soll überall weiter kräftig weiter ausgebaut werden. Im Bauausschuss der Stadt wurde eine weitere Ladesäule zwar begrüßt, allerdings war der Standort für eine solche Anlage umstritten.







Artikel teilen

Artikel teilen