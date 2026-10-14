Ob Metalle, Kunststoffe oder Betonplatten: Wer große Mengen zu entsorgen hat, fährt zur Firma Zimmermann nach Friedrichssegen. Doch rund um den Recyclinghof gibt es immer wieder mal Beschwerden. Kürzlich war die Aufsichtsbehörde vor Ort.
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Es ist eine Anlaufstelle für viele Menschen in der Region, die Wertstoffe und Abfälle loswerden wollen: Die Rede ist von dem regionalen Wertstoffhof und Containerdienst Zimmermann Recycling & Transporte GmbH im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen.