Zimmermann in Lahnstein
Plastikteile rund um Recyclinghof: Behörde war vor Ort
Sie entsorgen Bauschutt und Betonschutt, Gipskarton, Gasbeton, Bitumen, Fensterglas, Erdaushub, Grünschnitt und vieles mehr: Die
Sie entsorgen Bauschutt und Betonschutt, Gipskarton, Gasbeton, Bitumen, Fensterglas, Erdaushub, Grünschnitt und vieles mehr: Die Firma Zimmermann in Friedrichssegen ist Anlaufstelle Nummer eins in der Region.
Tobias Lui

Ob Metalle, Kunststoffe oder Betonplatten: Wer große Mengen zu entsorgen hat, fährt zur Firma Zimmermann nach Friedrichssegen. Doch rund um den Recyclinghof gibt es immer wieder mal Beschwerden. Kürzlich war die Aufsichtsbehörde vor Ort.

Lesezeit 3 Minuten
Es ist eine Anlaufstelle für viele Menschen in der Region, die Wertstoffe und Abfälle loswerden wollen: Die Rede ist von dem regionalen Wertstoffhof und Containerdienst Zimmermann Recycling & Transporte GmbH im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen.
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