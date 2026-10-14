Zimmermann in Lahnstein Plastikteile rund um Recyclinghof: Behörde war vor Ort Tobias Lui 14.10.2026, 18:00 Uhr

i Sie entsorgen Bauschutt und Betonschutt, Gipskarton, Gasbeton, Bitumen, Fensterglas, Erdaushub, Grünschnitt und vieles mehr: Die Firma Zimmermann in Friedrichssegen ist Anlaufstelle Nummer eins in der Region. Tobias Lui

Ob Metalle, Kunststoffe oder Betonplatten: Wer große Mengen zu entsorgen hat, fährt zur Firma Zimmermann nach Friedrichssegen. Doch rund um den Recyclinghof gibt es immer wieder mal Beschwerden. Kürzlich war die Aufsichtsbehörde vor Ort.

Es ist eine Anlaufstelle für viele Menschen in der Region, die Wertstoffe und Abfälle loswerden wollen: Die Rede ist von dem regionalen Wertstoffhof und Containerdienst Zimmermann Recycling & Transporte GmbH im Lahnsteiner Stadtteil Friedrichssegen.







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