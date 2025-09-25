Stadtrat verabschiedet Satzung Plakate in Lahnstein: Maximal 100 pro Wahl 25.09.2025, 06:00 Uhr

i Plakate im Stadtbild gehören dazu. In Wahlkampfzeiten sind es deutlich mehr, der Nutzen bleibt jedoch umstritten. Nun hat der Stadtrat eine Satzung verabschiedet. Tobias Lui

Wahlplakate sollen Aufmerksamkeit erzeugen, Botschaften vermitteln und Wählergruppen gezielt ansprechen. Doch gilt dies auch in Zeiten, in denen die sozialen Netzwerke dominieren? In Lahnstein wurde die Maximalzahl an Wahlplakaten vom Rat beschränkt.

Ist die Demokratie in Gefahr, wenn weniger Wahlplakate im Stadtgebiet hängen? Oder spielen diese in heutigen Wahlkämpfen gar keine große Rolle mehr, im Gegenteil, werden mitunter mutwillig zerstört? Im Lahnsteiner Stadtrat gibt es unterschiedliche Meinungen zum Thema Wahlplakatierung.







Artikel teilen

Artikel teilen