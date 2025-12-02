Frau fährt auf Stauende auf Pkw-Kollision B54 Diez: 14.000 Euro Schaden Johannes Koenig 02.12.2025, 17:00 Uhr

Bei einem Unfall mit mehreren Pkw in Diez wurden am Montag nicht nur Menschen verletzt, sondern auch die Autos demoliert.

Ein Unfall kommt selten allein. Das zeigt das Beispiel der Pkw-Kollision im Einmündungsbereich der L318 auf die B54 in Diez. Nach der ersten Kollision zweier Autos fuhr eine 33-Jährige aus der VG Aar-Einrich auf das Stauende auf.

Im Einmündungsbereich der L318 auf die B54 in der Nachbarschaft der Papiermühle in Diez kam es am Montag, 1. Dezember, um 16.37 Uhr laut Polizeiangaben zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Unfallverursacher war ein 73 Jahre alter Mann aus dem Landkreis-Limburg-Weilburg, der von der L318 kommend links auf die B54 in Richtung Limburg abbiegen wollte.







