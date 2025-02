Wahlkreis 203 (Montabaur) Pierre Fuchs will für mehr Freiheit in den Bundestag 19.02.2025, 15:00 Uhr

i Über den Dächern von Nastätten: Pierre Fuchs trit als FDP-Kandidat für den Bundestag im Wahlkreis Montabaur an. Sascha Ditscher

Corona mit all den Einschränkungen für die Menschen hat ihn nachhaltig geprägt, sagt Pierre Fuchs, und ihn motiviert, sich politisch für mehr Freiheit zu engagieren. Wir haben den FDP-Direktkandidaten in Nastätten getroffen.

Nicht nur meckern, selbst was tun. Das war Pierre Fuchs’ Motivation, sich politisch zu engagieren und vor vier Jahren in die FDP einzutreten und jetzt auch als Direktkandidat für den Wahlkreis 203 (Montabaur) in den Bundestag einziehen zu wollen. „Das war noch zu Corona, wo ich den Eindruck hatte, dass wir in unseren Freiheiten eingeschränkt werden.

