Digitale Gefahr
PHP-Lücke: Wie sicher ist der Rhein-Lahn-Kreis?
Auch die regionalen Verwaltungen waren teils von der PHP-Sicherheitslücke betroffen. (Symbolbild)
Auch die regionalen Verwaltungen waren teils von der PHP-Sicherheitslücke betroffen. (Symbolbild)
Jens Büttner. picture alliance/dpa

Eine PHP-Sicherheitslücke alarmiert die Verwaltungen im Rhein-Lahn-Kreis. Einige Dienste wurden vorsorglich abgeschaltet, andere blieben unbeeinträchtigt. Wie die Verbandsgemeinden reagierten und wo es Einschränkungen gab.

Lesezeit 2 Minuten
Eine Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP hat auch die Verwaltungen in der Region auf den Plan gerufen. Websites und Online-Dienste mussten überprüft, einzelne Anwendungen vorsorglich abgeschaltet werden. Wie groß die Betroffenheit im Rhein-Lahn-Kreis ist, welche Maßnahmen ergriffen wurden und wo es zu Einschränkungen kam, zeigt eine Nachfrage unserer Redaktion bei den Verbandsgemeinden und der Kreisverwaltung.
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