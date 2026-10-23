Digitale Gefahr PHP-Lücke: Wie sicher ist der Rhein-Lahn-Kreis? Mira Zwick 23.10.2026, 14:30 Uhr

i Auch die regionalen Verwaltungen waren teils von der PHP-Sicherheitslücke betroffen. (Symbolbild) Jens Büttner. picture alliance/dpa

Eine PHP-Sicherheitslücke alarmiert die Verwaltungen im Rhein-Lahn-Kreis. Einige Dienste wurden vorsorglich abgeschaltet, andere blieben unbeeinträchtigt. Wie die Verbandsgemeinden reagierten und wo es Einschränkungen gab.

Eine Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP hat auch die Verwaltungen in der Region auf den Plan gerufen. Websites und Online-Dienste mussten überprüft, einzelne Anwendungen vorsorglich abgeschaltet werden. Wie groß die Betroffenheit im Rhein-Lahn-Kreis ist, welche Maßnahmen ergriffen wurden und wo es zu Einschränkungen kam, zeigt eine Nachfrage unserer Redaktion bei den Verbandsgemeinden und der Kreisverwaltung.







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