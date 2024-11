19 Uhr am Donnerstag Pfarrzentrum: ULL lädt zum Protest 26.11.2024, 18:00 Uhr

i Das Pfarrzentrum am Europlatz wird rege genutzt, ist aber auch sanierungsbedürftig. Die Kirche möchte das Gelände verkaufen. Tobias Lui

„Der Stadtrat beschließt den Kauf der Immobilie mit der Zweckbindung, dort ausschließlich eine Kita einzurichten.“ Dieser (nicht öffentliche) Beschluss sorgt für Wirbel. Und den Aufruf einer Ratsfraktion zum Protest vor dem Lahnsteiner Pfarrzentrum.

Was wird aus dem katholischen Pfarrzentrum am Europaplatz in Lahnstein? Der Stadtrat hat jüngst in nicht öffentlicher Sitzung für den Kauf von der katholischen Kirche (Kaufpreis: knapp 1 Million Euro) gestimmt. Allerdings – und daran regt sich gerade Widerstand – soll dies mit einer Zweckbindung geschehen: Das Gelände darf ausschließlich dazu genutzt werden, eine Kita einzurichten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen