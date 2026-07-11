Seit September 2025 hat die Christuskirche in Niederlahnstein einen neuen Pfarrer: Andreas Rupprecht. Wie der 41-Jährige am Mittelrhein angekommen ist und was er an seiner neuen Wirkungsstätte besonders schätzt, verrät er im exklusiven Gespräch.
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Seit September 2025 hat die Christuskirche in Niederlahnstein, zu der auch Friedland gehört, einen neuen Pfarrer. Es ist der 41-jährige Andreas Rupprecht. Wie ist er an seinem neuen Wirkungsort angekommen und welche Vorstellungen hat er von seiner künftigen Arbeit?