Seit September im Amt Pfarrer Rupprecht ist gut in Lahnstein angekommen Christine Vary 11.07.2026, 10:00 Uhr

i Pfarrer Andreas Rupprecht, hier in der Christuskirche in Niederlahnstein, ist an seinem neuen Wirkungsort gut angekommen. Er wünscht sich, dass alle Gemeindemitglieder ihre Kirche mitgestalten. Christine Vary

Seit September 2025 hat die Christuskirche in Niederlahnstein einen neuen Pfarrer: Andreas Rupprecht. Wie der 41-Jährige am Mittelrhein angekommen ist und was er an seiner neuen Wirkungsstätte besonders schätzt, verrät er im exklusiven Gespräch.

Seit September 2025 hat die Christuskirche in Niederlahnstein, zu der auch Friedland gehört, einen neuen Pfarrer. Es ist der 41-jährige Andreas Rupprecht. Wie ist er an seinem neuen Wirkungsort angekommen und welche Vorstellungen hat er von seiner künftigen Arbeit?







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